У мужчины не было транспаранта, да и кричалок на этом митинге не было. Таких как он у двухэтажного серого здания правительства в Бишкеке стояло около трех сотен. Все они фермеры Чуйской области, чьи поля высыхают из-за нехватки поливной воды и аномальной жары. Земледельцы требовали от властей решить вопрос распределения поливной воды. Это было 14 июня — разгар лета, когда нехватка воды достигла своего пика.

«Вчера информация в СМИ поступила, что Кыргызстан спускает воду Казахстану, а свой народ пусть умирает? Во всех СМИ эта информация есть. Мы понимаем, это договоренности — им нужно помогать, но не в ущерб же своему народу!» — продолжил фермер.

Чиновник неуверенно ответил, что воды нет из-за маловодья и просил подождать с решением этой проблемы. На что кто-то из кольца митингующих с горечью выкрикнул: «Еще пять дней, и посевы сгорят!» Это был уже второй митинг фермеров из-за дефицита поливной воды, после они еще ни раз будут бастовать и требовать решения проблемы.

Позже в местных телеграм-каналах появились видео, где фермеры из села Петровка Чуйской области перекрыли областную трассу Бишкек — Ош. Так они пытались напомнить властям о том, что воды им до сих пор не хватает. Однако митинг разогнали милиционеры, а некоторых участников заставили писать объяснительные.