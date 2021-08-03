Борчиха вольного стиля Мээрим Жуманазарова 3 августа завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио. Это вторая медаль на этих Играх для кыргызской сборной.

Кыргызстанка одолела в схватке борчиху из Монголии Соронзонболд Батцецег.

В первом периоде 1 очко заработала монголка из-за то, что Жуманазарова не применяла приёмов. Во втором периоде инициатива перешла к кыргызстанке и она заработала за 1 минуту 4 очка. Затем она перевела на туше соперницу и победила со счётом 10:1.

Джуманазарова стартовала 2 августа в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 68 кг. В 1/8 финала она одолела болгарку Мими Николову Христову со счётом 7:5. В четвертьфинале кыргызстанка уступила Блессинг Оборудуду из Нигерии со счётом 2:3. В Утешительном турнире Жуманазарова победила азербайджанку Элис Манолову со счётом 4:1.

Ранее борец греко-римского стиля Акжол Махмудов завоевал серебренную медаль, тем самым повторив достижение борца Каната Бегалиева установленного в 2008 году в Пекине.

4 августа борчиха вольного стиля Айсулуу Тыныбекова поборется за золотую медаль с японкой Юкако Каваи.