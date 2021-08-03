Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли десять пациентов с COVID-19. Пять человек скончались в Бишкеке, двое — в Чуйской области и по одному в Ошской, Таласской и Баткенской областях.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 354 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 797 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 445;

Чуйская область — 123;

Джалал-Абадская область — 70;

Баткенская область — 56;

Иссык-Кульская область — 51;

Ошская область — 13;

Нарынская область — 16;

Таласская область — 20;

Ош — 3.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 165 540 случаев заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 3 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 3 493 пациента. Из них 216 находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще 9 174 человека лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 794 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровел 149 171 пациент.

Среди медработников за сутки выявили 22 новых случая заражения. За весь период пандемии в стране COVID-19 заболели 6 524 медработника, из которых выздоровели всего 5 936.

По данным минздрава, на 3 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 474 тысяч человек. А вторую — более 118 тысяч человек.