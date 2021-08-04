Завотделом образования, науки, культуры и спорта Галина Байтерек объяснила в интервью Kaktus.media, почему личный тренер борчих Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы Дуйшон Жуманазаров не попал на Олимпийские игры. По её словам, организаторы Олимпийских игр сократили тренерам квоты из-за пандемии.

«Есть отдельные тренерские квоты. Приехали главный и старший тренеры, которые напрямую работают со спортсменами, официально тренируют их, получают зарплату от государства. В случае Мээрим Жуманазаровой это Нурбек Изабеков — официальный тренер, Байгазы Кенжебаев — старший тренер. Её отец является личным тренером, который работал с ней с девяти лет, сам привел в спорт. На этот раз из-за пандемии организаторы Олимпиады сократили квоты, личные тренеры не входили. Возможно, отец Мээрим сделал такое заявление из-за обиды, но в данном случае не было никаких нарушений. В Госагентстве ему объяснили ситуацию», — сказала она.

Байтерек также объяснила почему она и несколько чиновников отправились на Олимпийские игры. По ее словам, по правилам Олимпиады, вместо чиновников нельзя отправлять тренеров, так как существует отдельная спортивная и административная квоты.

Байтерек отметила, что поехала туда в составе административной квоты, которую разделила с замрукаппарата президента Адылбеком Касымалиевым.

По её словам, он поехал на открытие Игр и вернулся в Бишкек, а она поехала на вторую часть.

Байтерек добавила, что в составе делегации единственным депутатом парламента был Байгазы Кенжебаев. Она отметила, что он также является старшим тренером по женской борьбе.

Начальник отдела спорта высших достижений Госагенства по делам спорта Марат Аскарбеков добавил, что Дуйшону Жуманазарову «ничего не обещали».

«Дуйшон агаю никто ничего не обещал, так как квоты распределяем не мы, а Олимпийский комитет. В 2018 году у нас была возможность включить его в состав делегации на Азиатские игры, но на этот раз, к сожалению, такой возможности не было. Отмечу, что личные тренеры других спортсменов тоже не приехали», — сказал он.

«Чиновники развлекаются в Токио»

Ранее личный Дуйшон Жуманазаров в интервью «Азаттыку» сообщил, что он должен был поехать в Токио, но в последний момент ему сказали, что «делегация сокращена».

Дуйшон Жуманазаров — отец Мээрим Жуманазаровой.

Дуйшон Жуманазаров.

«Нам сказали, что мы поедем на Олимпиаду. Купили форму, подготовились. Но в последний момент заявили, что произошло сокращение делегации. Так мы и остались. В делегации были те, кто не имел отношения к спорту. Есть депутаты, например.

Такие ситуации всегда были, и сейчас это повторяется. Я, как личный тренер двух олимпийских спортсменок, смотрю их выступления по телевизору, тогда как чиновники развлекаются в Токио», — сказал Жуманазаров.

По его словам, за 40 лет своей тренерской карьеры он подготовил трех олимпийцев и призеров Кубка мира, включая Мээрим и Айпери. Он отметил, что девочки с одного села и учились в параллельных классах.

«Обидно. Хотел увидеть радость и горе своих спортсменов на месте, поддержать. Но не получилось», — сказал Жуманазаров.

Олимпийские игры стартовали 23 июля в Токио. От Кыргызстана на Олимпиаду поехали 16 спортсменов, представляющие разные дисциплины. Поездку организует Национальный Олимпийский комитет.

Тогда же стало известно, что вместе с ними поехали и несколько чиновников. Но в администрации президента заверили, что они не заняли чьи-то места, а поехали поддержать спортсменов.

«Они едут на игры не вместо врачей и массажистов, как предположило одно из СМИ, а со спортсменами, чтобы поддержать наших атлетов. Депутатов в составе делегации нет», — заявляли в администрации.

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