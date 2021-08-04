Личный тренер Олимпийских борчих Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы Дүйшөн Жуманазаров в интервью «Азаттыку» сообщил, что он должен был поехать в Токио, но в последний момент ему сказали, что «делегация сокращена».

Дүйшөн Жуманазаров — отец Мээрим Жуманазаровой.

Видео: «Азаттык».

«Нам сказали, что мы поедем на Олимпиаду. Купили форму, подготовились. Но в последний момент заявили, что произошло сокращение делегации. Так мы и остались. В делегации были те, кто не имел отношения к спорту. Есть депутаты, например.

Такие ситуации всегда были, и сейчас это повторяется. Я, как личный тренер двух олимпийских спортсменок, смотрю их выступления по телевизору, тогда как чиновники развлекаются в Токио», — сказал Жуманазаров.

По его словам, за 40 лет своей тренерской карьеры он подготовил трех олимпийцев и призеров Кубка мира, включая Мээрим и Айпери. Он отметил, что девочки с одного села и учились в параллельных классах.

«Обидно. Хотел увидеть радость и горе своих спортсменов на месте, поддержать. Но не получилось», — сказал Жуманазаров.

Олимпийские игры стартовали 23 июля в Токио. От Кыргызстана на Олимпиаду поехали 16 спортсменов, представляющие разные дисциплины. Поездку организует Национальный Олимпийский комитет.

Тогда же стало известно, что вместе с ними поехали и несколько чиновников. Но в администрации президента заверили, что они не заняли чьи-то места, а поехали поддержать спортсменов.

«Они едут на игры не вместо врачей и массажистов, как предположило одно из СМИ, а со спортсменами, чтобы поддержать наших атлетов. Депутатов в составе делегации нет», — заявляли в администрации.

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