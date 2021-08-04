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Депутат Дастан Бекешев в своем твиттере сообщил, что его 3 августа вызвали на допрос в Военную прокуратура на допрос по делу «Кумтора».

«Вызвали по голосованию по водному кодексу (разработка ледников Давыдов и Лысый) [рудник Кумтор]. Я хоть и голосовал против закона, но считаю это дело не юридическим, а политическим», — написал Бекешев.

Он добавил, что депутаты не несут правовой ответственности за результаты своего голосования, но должны нести моральную ответственность.

«Те, кто согласился отдать на разработку ледники, не должны избираться в парламент», — написал депутат.

Допрос Бекешева длился около часа. В своем телеграм-канале он сказал, что не может раскрыть подробностей, но добавил, что все прошло корректно.

Кроме Бекешева, на допрос в Генпрокуратуру по делу «Кумтора» ранее вызывали экс-депутатку парламента Эльвиру Сурабалдиеву. Позже она рассказала, что ее допрашивали по вопросу принятия поправок по Водному кодексу в ноябре 2017 года.

В результате по делу «Кумтора» были задержаны ряд бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Среди них были экс-премьер-министры Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абылгазиев.

Также задержаны оказались депутаты Торобай Зулпукаров и Асылбек Жээнбеков. Кроме того, ГКНБ объявил в розыск первого бывшего беглого президента Аскара Акаева, который затем вернулся в Кыргызстан, чтобы помочь следствию и дать свои показания.

В розыске все еще находится другой свергнутый президент Курманбек Бакиев и его сын Максим.

Разрушение ледников

Пострадавшие ледники Давыдов и Лысый с согласия кыргызских депутатов и бывшего президента Алмазбека Атамбаева в 2017 году были переданы под разработку канадскому инвестору Centerra Gold Inc.

До этого Водный кодекс Кыргызстана запрещал вести деятельность, которая ускоряет таяние ледников. Однако после поправок было сделано исключение для ледников Давыдова и Лысый.

Такое решение власти объяснили тем, что нужно обеспечить «бесперебойную работу» главного бюджетообразующего предприятия страны — рудника Кумтор.

Правозащитники и экологи в 2017 году неоднократно выходили на митинги за сохранение ледников, заявляя, что подобное решение приведет к экологической катастрофе.

Компания «Кумтор Голд Компани» после введения поправок в Водный кодекс обязалась ежегодно выплачивать $3 млн за ущерб экологии Кыргызстана. Также она должна была создать Фонд по развитию природы и вложить туда $50 млн.

Нынешние власти, которые создали новую экологическую комиссию по «Кумтору», одной из основных претензий к канадской Centerra Gold Inc. называют нарушение экологических норм, разрешение ледников во время разработки рудника и складирование породы на ледниках.

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Дело «Кумтора»

Скандал вокруг рудника Кумтор начался еще в мае 2021 года. Тогда 7 мая Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний.

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Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым. Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Сама же Centerra Gold Inc заявила, что подает в Арбитражный суд на кыргызское правительство. В компании считают, что действия властей республики нарушают подписанные договоры между сторонами и там намерены защищать свои права. Однако в Centerra Gold отмечают, что готовы к «конструктивному диалогу», если правительство к ним обратится.

21 мая Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор.

По данным надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год высокопоставленные чиновники и руководство «Кыргызалтына», «обладая властными полномочиями», создали «противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании “Камеко” и Centerra Gold Inc. в целях незаконного получения материальных и других благ заключали ряд заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по разработке золоторудного месторождения Кумтор».