Экс-рукаппарта премьер-министра и бывший соратник беглого президента Аскара Акаева Бекболот Талгарбеков в интервью изданию Kaktus.media сообщил, что бывший политик не отказывался от кыргызского гражданства.

«Они [Акаев и его супруга] всегда надеялись, что со временем смогут вернуться на родину, поэтому и не меняли гражданство. Все эти годы они жили в Москве с паспортами Кыргызстана», — рассказал Талгарбеков.

Он также добавил, что обновление паспортов Акаевых происходило по линии МИД и Талгарбеков сам помогал собирать документы для паспорта Майрам Акаевой.

«Аскару Акаеву я не помогал, но точно знаю, что у него тоже общегражданский паспорт Кыргызстана. О гражданстве их детей ничего не знаю», — заключил Талгарбеков.

Возвращение Акаева

Белый президент Аскар Акаев вернулся в Кыргызстан 2 августа. В этот же день, по его словам, он успел встретится с президентом Садыром Жапаровым, который его «тепло встретил».

Позже выйдя с допроса из здания ГКНБ Акаев рассказал, что вернулся на родину, чтобы помочь властям расследовать дело о коррупции при разработке рудника Кумтор. Добавив, что он согласился сотрудничать со следствием.

«Я хочу помочь с делом по «Кумтору». У меня нет никаких претензий к другим президентам. Дай бог мне решить свои вопросы», — сказал бывший президент.

Аскар Акаев как и ряд высокопоставленных чиновников находился в розыске по делу о коррупции по проекту «Кумтор».

«Акаев, наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении Генерального соглашения по проекту “Кумтор” в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации Генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году», — сообщили в ГКНБ.

В ГКНБ подчеркнули, что следствие дало юридическую оценку всем виновным лицам, причастным к коррупции при реализации проекта «Кумтор» в период президентства Аскара Акаева.

«Одновременно с этим ГКНБ в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики», — сообщили в Госкомитете.