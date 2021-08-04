Генеральная прокуратура опубликовала заявление, в котором сообщила, что свергнутого бывшего беглого президента Курманбека Бакиева задержат, если он вернется в Кыргызстан.

В надзорном органе пояснили, что Бакиева задержат на основании приговора суда от 2016 года, по которому беглого президента заочно приговорили к 30 годам лишения свободы по делу о событиях 7 апреля 2010 года.

Именно в этот день в ходе апрельской революции Бакиев был свергнут и бежал из страны. В результате столкновений граждан и правоохранителей погибли более 80 человек.

В Генпрокуратуре добавили, что другой беглый бывший президент Аскар Акаев после того, как вернулся в Кыргызстан, «активно сотрудничает со следствием» по делу о разработке рудника Кумтор.

Свергнутый бывший президент Курманбек Бакиев живет в Беларуси уже 10 лет — он бежал туда вместе с семьей еще в 2010 году, когда лишился власти в Кыргызстане. В Беларусь переехали и другие родственники — племянник бывшего президента Асылбек Салиев и внук — сын Марата Бакиева — Руслан Бакиев.

Известно, что сначала Бакиев сначала жил в президентской резиденции в «Плавно», после переехал в элитный район Минска «Дрозды», а в 2017 году стало известно, что беглый президент достроил дом в элитном микрорайоне Минска «Лебяжий».

В июне 2020 года стало известно, что Лукашенко выделил Бакиеву участки общей площадью в 70 соток «в пожизненное наследуемое владение» – один участок в 45 соток недалеко от резиденции президента «Заславль-2» и смежный участок в 25 соток.