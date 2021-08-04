В прошлом году из-за закрытых границ, сокращения количества рейсов и жестких ограничений во всем мире, в Кыргызстане была приостановлена и деятельность по выдаче шенгенских виз в Европу.

Спустя год европейские страны наконец постепенно открывают свои границы. Этому способствует вакцинация населения и послабление ковидных ограничений.

Кампания по вакцинации началась и в нашей стране. Благодаря этому, кыргызстанцы вновь могут подавать заявки на визы, о чем сообщают посольство Германии и Посольство Швейцарии в Бишкеке на своих сайтах.

Что нужно для получения визы в посольстве Германии и въезда в страну?

Посольство Германии возобновило прием документов для получения шенгенской визы, но некоторые ограничения продолжают действовать. Например, во время оформления визы вам надо будет указать страны, которые вы хотите посетить, и время пребывания в них. Чтобы получить шенгенскую визу в посольстве, страной въезда с самым длительным пребыванием должна быть Германия.

Раньше в посольстве можно было получить визы и в другие страны — например, в Бельгию, Грецию, Люксембург или Нидерланды. Но из-за ограничений оформить их сейчас не получится.

Чтобы получить шенгенскую визу через немецкое посольство, нужно выбрать тип визы (туристическая, гостевая и др.), собрать документы, заполнить анкету и записаться на прием. Также нужно не забыть оплатить консульский сбор.

По данным представительства, с 25 июня кыргызстанцы могут отправиться в Германию, если прошли полный цикл вакцинации против коронавируса одной из вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или одобренных правительством Германии. Среди таких вакцин в Кыргызстане доступна только AstraZeneca.

Сертификат вакцинации обязательно нужно перевести на выбор на английский, немецкий, испанский, итальянский или французский языки. Получить последнюю дозу вакцины необходимо, как минимум, за 14 дней до въезда.

Кыргызстанцы могут получить сертификат о прохождении вакцинации на специальном сайте, указав данные своего паспорта. Документ сразу переведен на английский язык.

Попасть в Германию также можно, если вы переболели ковидом и сделали только одну дозу вакцины — нужно показать справку с ПЦР-тестом о перенесенной болезни и о получении дозы вакцины. Все это тоже нужно перевести на один из языков.

Дети до двенадцати лет, не прошедшие вакцинацию, могут въехать в Германию с отрицательным ПЦР-тестом и в сопровождении как минимум одного из родителей, прошедшего полный курс вакцинации. Детям младше шести лет предъявлять тест не нужно.

В исключительных случаях, например, для воссоединения семьи, учебы или лечения, въехать в страну можно без сертификата о вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом и всеми необходимыми документами.

А какие условия получения визы и въезда в посольстве Швейцарии?

С 26 июня кыргызстанцы могут оформить шенгенскую визу через посольство Швейцарии и въехать в страну, при условии получения обеих доз вакцины. Сертификат должен содержать ваши данные, сведения о вакцине и датах ее получения.

Среди разрешенных для въезда в Швейцарию вакцин в Кыргызстане доступны Sinopharm и AstraZeneca — они одобрены ВОЗ.

Пока в посольстве нельзя получить визы в Чехию, Эстонию, Латвию, Польшу, Словению, Словакию, Финляндию и Францию.

Чтобы получить шенген, нужно также выбрать тип визы, собрать все документы и заполнить анкету, где страной въезда с самым длительным пребыванием должна быть Швейцария. Только после этого можно записаться на прием в посольство по электронной почте.

Перед въездом в страну нужно заполнить ещё одну форму, которую требует Швейцария для снижения ковидных рисков.

Какие еще страны в Европе открыты для вакцинированных кыргызстанцев?

Если вы уже оформили визу и получили обе дозы вакцины, признанной в Европе или ВОЗ — AstraZeneca и Sinopharm, после прибытия в Германию или Швейцарию вы можете отправиться в одну из следующих стран.

Испания

Посольство Испании в Нур-Султане сообщает, что вакцинированные кыргызстанцы могут въехать в Испанию не только в экстренных случаях, но и в туристических целях. Для этого нужно иметь сертификат о вакцинации, заполнить специальную форму и получить QR-код.

Исландия

С шенгенской визой и сертификатом о вакцинации можно попасть и в Исландию. Из доступных в Кыргызстане вакцин, правительство страны признает AstraZeneca и Sinopharm.

Сертификат о вакцинации должен быть на исландском, датском, норвежском, шведском, английском или французском языках. Перед въездом необходимо заполнить форму регистрации.

Литва

Согласно правилам, в Литву можно въехать с сертификатом на английском языке о получении вакцин, одобренных в Евросоюзе — например AstraZeneca.

Также нужно заполнить электронную форму на сайте Национального центра здравоохранения и сделать распечатку с QR-кодом, чтобы показать ее при пересечении границы.

Финляндия

Попасть в Финляндию могут все иностранцы, прошедшие полную вакцинацию за 14 и более дней до прибытия. Из одобренных в Финляндии вакцин, в Кыргызстане доступны Sinopharm и AstraZeneca.

Франция

В июле 2021 Франция разрешила въезд иностранным туристам, при наличии сертификата о полной вакцинации. Из предлагаемых в Кыргызстане вакцин, страна признает только AstraZeneca.

Эстония

С июня 2021 года Эстония позволила приезжать иностранцам из любой страны в туристических целях, если они прошли полный курс вакцинации. Из одобренных Эстонией вакцин кыргызстанцам доступна AstraZeneca. Перед въездом также нужно заполнить специальную форму.

Въезд в остальные страны для кыргызстанцев пока ограничен. И даже если вы полностью вакцинированы, вас могут не пропустить через границу без веских причин.