Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что директор госпредприятия «Кыргызкомур» Канатбек Ашырбаев задержан по подозрению в коррупции.

Канатбек Ашырбаев. Фото: «Азатттык».

По данным ГКНБ, руководство предприятия создало устойчивую коррупционную схему при продаже добытого угля с месторождения Кара-Кече. Сырье продавалось через подконтрольные компании различным потребителям, в том числе ТЭЦ Бишкека.

В ГКНБ отметили, что Госинспекция по энергетическому, горному надзору и промышленной безопасности провела экспертизу. В результате установлен факт занижения объемов добытого угля — более 370 тысяч тонн на сумму около 600 млн сомов в год.

Также 3 августа, вместе с Ашырбаевым был задержан и бухгалтер филиала Кара-Кече Д.Р.Э. Оба водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Забастовка в Кара-Кече

В апреле 2021 года водители, транспортирующие уголь с месторождения Кара-Кече в Джумгальском районе Нарынской области на ТЭЦ Бишкека, объявили забастовку.

Они рассказали, что компании-посредники, выигравшие тендеры по поставке топлива у Агентства по антимонопольной политике, не платят им деньги за перевозку по установленному тарифу.

«Мы поставляем уголь с Кара-Кече по 900 сомов, а на самом деле его продают по 1290 сомов за тонну. Компании-посредники, выигравшие тендеры, зарабатывают на деньгах, которые должны быть выплачены нам. Поэтому мы вынуждены были бросить работу. “Кыргызкомур” мог бы работать с нами напрямую, без посредников», ‒ заявил один из водителей Бакыт Сламов.