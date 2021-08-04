Министр сельского хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков на пресс-конференции 4 августа сообщил, что в этом году в Кыргызстане ожидается снижение урожая зерновых культур на 30-35%.

«По предварительным прогнозам, мы получим на 30-35% меньше общего объема продовольственной пшеницы зерновых по сравнению с прошлым годом. Это незначительно скажется на кукурузе, урожай примерно будет меньше на 10-15% меньше», — сказал министр.

По словам Джаныбекова, в этом году также есть большие проблемы и по осадкам, «их было намного меньше среднегодовых и количество воды на орошение было подано меньше». Он добавил, что сейчас страна находится на уровне 2014 года по обеспечению поливной водой.

«Что касается цен на корма, мы приняли запрет на вывоз кормов всех видов с территории страны, отменили НДС на все виды кормов и на пшеницу, это отразилось на цене. По некоторым позициям идет снижение», — сообщил Джаныбеков.

Министр также рассказал, что в конце июля он побывал на подготовке к продовольственному саммиту ООН в Риме, где поднял вопрос о резком сокращении площади ледников в Центральной Азии. Джаныбеков сказал, что он обратился к мировому сообществу за помощью в решении этой проблемы.

«Почти 50% всего водного объема формируется в Кыргызстане и от их состояния в большей степени зависит ситуация с обеспечением поливной водой в Центральной Азии. Мы озвучили эту проблему, чтобы на это обратили внимание», — добавил глава минсельхоза.

Нехватка поливной воды