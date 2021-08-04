Пресс-служба министерства транспорта и дорог сообщила о начале реконструкции дороги Балыкчы — Барскоон (южная сторона озера). Проект финансирует горнодобывающая компания «Кыргызалтын» по поручению Садыра Жапарова.

Фото: Пресс-служба минтранса.

В ведомстве отметили, что впервые генподрядчиком выступает кыргызская компания — Ассоциация дорожно-строительных компаний Кыргызстана.

На официальном сайте этой организации нет информации о завершенных проектах. Она была образована в 2019 году. Однако в этой ассоциации состоят несколько дорожных компаний, которые работают в этой сфере уже давно.

Минтранс планирует построить 4-полосную дорогу с разделительным барьерным ограждением.

«На первоначальном этапе планируется реконструировать 25 км дороги, а общая протяженность трассы составляет 141,6 км. Отметим, что капитальный ремонт на трассе Балыкчы- Барскоон не производился более 50 лет», — рассказали в минтрансе.

Фото: Пресс-служба минтранса.

Балыкчы — Корумду

При этом на севере Иссык-Куля до сих пор не закончена реконструкция дороги Балыкчы — Корумду. Работы на этом участке начались еще в 2016 году, когда в Кыргызстане прошли первые Игры Кочевников. Однако строительство затянулось.

Трасса Балыкчы — Корумду.

В 2019 году в минфине заявили, что средств на этот проект у государства нет и реконструкция продолжится, если появится дополнительный источник финансирования.

В следующем году в связи с пандемией коронавируса на эту дорогу из госбюджета выделили всего 50 млн, а в 2021 году — 200 млн сомов.

С начала проекта рабочие не раз устраивали забастовки из-за невыплаты зарплат. По данным минтранса, кредиторская задолженность перед подрядчиками на июль 2021 года составляет 72,5 млн сомов.

Дорога Балыкчы-Корумду — один из немногих масштабных инфраструктурных проектов, который делается за счет бюджета страны, а не за счет грантов или кредитов. Протяженность дороги — 104 км.

В минтрансе сообщили, что на июль 2021 года осталось еще 22 км, не покрытые даже нижним слоем асфальта. Еще 26 км — не покрыты верхним слоем. При этом, информации о том, когда реконструкция закончится, нет.