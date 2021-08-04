Родственники 18-летнего Станислава Ситникова, которого засосало в трубу аквапарка на территории пансионата «Золотые пески» на Иссык-Куле, дали интервью «Супер ТВ». Они требуют закрытия пансионата, в котором погиб юноша, и наказания виновных.

«Думала, отпустила на один день, оказалось — навсегда»

По словам близких погибшего, Станислав работал в кафе, он и его коллеги поехали отдохнуть на озеро всего на один день. Но он так и не вернулся.

Бабушка Станислава Наталья Ситникова рассказал, что в пансионате «Золотые пески» не соблюдались правила техники безопасности и потребовала привлечь к ответственности виновных.

«Открыто говорю, всех виновных надо наказать, пансионат закрыть. Где были спасатели?! МЧС?! Люди тонут, нет ни одного спасателя. Как такое возможно. Они при виде денег пускают слюни и ничего не замечают. Они ведь могли оградить трубу, установить сетку! Это какая безответственность» — сказала она.

По словам Ситниковой, Станислав рос без отца и с детства заботился о матери и младшем брате с инвалидностью.

«Станислав был моей единственной опорой, моим светом, нашим защитником. Все мои надежды были возложены на него. У его младшего брата инвалидность третьей группы. Думала, отпустила [на Иссык-Куль] всего на один день, оказалось навсегда», — говорит, плача, бабушка погибшего.

«Кто мне вернет моего сына?»

Мать Станислава, Любовь Ситникова, желает одного — чтобы наказали виновных в гибели сына. Она огорчена тем, что аквапарк, ставший причиной смерти ее сына, до сих пор работает.

«Кто мне вернет моего сына? Требую закрыть все [аквапарк], чтобы другие дети не погибли», — сказала она.

«Спасателей нигде не было»

Одна из близких людей пострадавшей семьи, Марина Мещерина, рассказала о подробностях произошедшего, опираясь на коллег, которые стали свидетелями несчастного случая.

По ее словам, когда погибший купался в озере, насос был выключен. Его включили, никого не предупредив.

«Насос сразу засосал парня. Друзья пытались помочь, но у них не хватило сил. На тот момент поблизости не было ни одного спасателя. Это настоящая халатность», — сказала она.

При этом одна из свидетельниц произошедшего Адинай Эрмек кызы говорит, что друзья просили выключить насос, когда он только начал засасывать Станислава. Но работник аквапарка отказался сделать это.

«Его друг подошел к сотруднику аквапарка и попросил выключить насос. Он не согласился. Вода была отключена, воду отключили только тогда, когда мальчик полностью оказался в трубе», — сказал она.

Эрмек кызы также сказала, что спасатели приехали очень поздно и показали этим свою халатность. Затем приехал хозяин аттракциона, но после разговора с милиционерами он исчез.

Девушка также рассказала одну интересную подробность. После того, как спасатели разрезали трубу аквапарка, из нее, по словам Эрмек кызы, вытащили не одно, а два тела*.

«Мы слышали, что ранее засосало 24-летнего парня в эту же трубу. Оба тела вытащили, полностью обернув в простыни. Но мы увидели посиневшее и отекшее тело», — сказала она.

*На момент публикации материала « Клооп» не получил подтверждения у МЧС этой информации.

Смерть Станислава Ситникова

Станислав Ситников погиб 27 июля в аквапарке. Его засосало в трубу диаметром 50 см. Спасателям пришлось вырыть землю и разрезать трубу, чтобы вытащить тело.

Вскоре после этого ОВД Иссык-Кульского района начало досудебное производство по статье «Убийство по неосторожности». А в Иссык-Кульском региональном отделении Госэкотехинспекции сообщили, что аттракцион на «Золотых песках» , где погиб Ситников, установлен незаконно.