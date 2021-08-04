Руководитель «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов и директор муниципального предприятия «Ошшаарсууканал» Дөөлөтбек Көкөчөров 30 июля сложили свои полномочия. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе мэрии города Ош.

Исмаилов и Көкөчөров покинули свои должности, так как получили депутатский мандат в Ошский горкенеш. Оба получили мандаты, будучи в списках партии «Ата-Журт Кыргызстан».

На выборах в Ошский городской кенеш 2020 года, которые были отложены на неопределенный срок из-за пандемии, два чиновника были в списке кандидатов от партии «Биримдик», которую называли «провластной».

Журналисты тогда стали свидетелями, как сотрудники других муниципальных предприятий Оша во главе с Исмаиловым и Көкөчөровым собирались у штаба «Биримдик» во время предвыборной кампании.

На данный момент руководство муниципального предприятия «Ош-Тазалык» возложено на заместителя Исмаилова, Сардора Тажибаева. Предприятием «Ошшаарсууканал» временно будет руководить его главный инженер Ормош Осмонов.

Кто такой Нурбек Исмаилов

Нурбек Исмаилов — спортсмен, он занимается боями без правил. По информации «Азаттыка», он занимается в спорт клубе «Адыгине Файтер». До прихода в «Ош-Тазалык» он работал инспектором по налогам на центральным рынке города Ош, а затем заместителем директора городского автобусного парка.

На президентских выборах 2017 года Исмаилов вместе со спортсменами клуба «Адыгине Файтер» курировал один из избирательных участков. Представители нескольких СМИ — в том числе пресс-секретарь мэрии города Ош Азамат Абасаттаров — обвинили спортсменов Исмаилова в том, что они напали на журналистов, которые освещали выборы. По данному инциденту было заведено досудебное производство, но дело не дошло до суда.

Позже, на парламентских выборах 2020 года сотрудник «Ош-Тазалыка» Достук Жолдошев и сотрудник Ошского аэропорта Манас Алмаматов напали на журналистов «Клоопа». «Клооп» провел собственное расследование и выяснил, что и Жолдошев, и Алмаматов тренировались вместе с Нурбеком Исмаиловым.

Когда журналистское расследование было опубликовано и правоохранительные органы начали следствие Достук Жолдошев был уволен из «Ош-Тазалык».

Кроме того, «Клооп» выяснил, что Исмаилов закупал ГСМ для предприятия только у ОсОО «Россия-нефть», когда он был руководителем«Ош-Тазалык». В какой-то период Уулкан Тургунова, жена экс-таможенника Раимбека Матраимова, была одним из учредителей этой компании.

Основатель компании «Россия-Нефть» Алишер Козуев сообщил, что партнерство с Уулкан Тургуновой продлилось всего четыре дня.