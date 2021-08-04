Пресс-служба Погранслужбы ГКНБ сообщила, что с 3 августа на кыргызско-таджикском участке государственной границы проводится совместная специальная пограничная операция (ССПО) по противодействию контрабандной деятельности.

Фото: Погранслужба ГКНБ.

По данным ведомства, руководит операцией Погранслужба ГКНБ по Баткенской области. В операции также задействованы местные органы власти и правоохранители.

Контрабанда в Баткене

Ранее пограничники Лейлекского отряда обнаружили шланг для перекачки ГСМ, пролегающий через кыргызско-таджикскую госграницу.

В пресс-службе Погранслужбы ГКНБ 2 августа отметили, что на месте также были найдены следы ГСМ и протекторов грузового автомобиля. После проведения соответствующих мероприятий шланг для перекачки ГСМ был уничтожен.

Фото: Погранслужба ГКНБ.

В этот же день Погранслужба ГКНБ сообщила, что пограничники задержали грузовик, незаконно перевозивший 1500 кг сушеного табака.

Фото: Погранслужба ГКНБ.

Кроме этого, 19 июля в Баткенской области сотрудники ГКНБ задержали грузовик, перевозивший контрабандный уголь. Владельцем грузовика оказался сын мэра города Сулюкта Абдысамата Халбекова.

Сам мэр эту информацию подтвердил, но заверил, что водитель грузовика взял его в аренду у компании его сына.

При этом, Кыргызстан 26 мая закрыл границу с Таджикистаном на неопределенный срок. Глава кабмина Улукбек Марипов сообщил, что все передвижения на границе приостановлены до решения всех проблем.