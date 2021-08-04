Президент Садыр Жапаров 4 августа по телефону поздравил борчиху вольного стиля Айсулуу Тыныбекову с серебряной медалью на Олимпийских играх в Токио. Жапаров отметил, что смотрел финальную схватку в кругу семьи и болел за спортсменку.

Фото: Пресс-служба президента.

«Это знаменательный и памятный день для всего Кыргызстана. Ваша высокая награда стала закономерным результатом каждодневного и тяжкого труда в течение долгих лет, железной воли к победе, сосредоточенности на большой цели. Вы показали достойное выступление, отличную подготовку и высочайший моральный дух», — сказал он.

Глава кабмина Улукбек Марипов сегодня тоже поздравил спортсменку.

«Айсулуу, я искренне поздравляю вас с успешным выступлением на Олимпийских играх. От имени всех соотечественников хочу сказать вам – вы молодец! Сегодняшнее «серебро» с золотым отливом. Это дорогого стоит. Мы гордимся вами и всеми членами нашей Олимпийской сборной. Айсулуу, спасибо вам и вашим родителям за победу, за эмоции, за возможность гордиться своей страной!», – сказал он.

Он добавил, что Олимпийские игры в городе Токио станут «трамплином для новых и ярких побед отечественных спортсменов на международной арене и будут способствовать популяризации спорта в стране и вовлечению в него молодежи».

Борчиха вольного стиля Айсулуу Тыныбекова сегодня завоевала серебро на Олимпиаде в Токио. В финальной схватке она проиграла японке Юкако Каваи в весовой категории до 62 кг со счётом 3:4.

Фото: Maddie Meyer / Gettyimages

Первый период остался за японкой со счётом 2:1. В первой половине второго периода японка также заработала 2 балла. За несколько секунд до конца Тыныбекова отыграла два очка, но времени переломить ход схватки в свою пользу у кыргызстанки не хватило.

Тыныбекова чемпионка мира, обладательница Кубка мира и четырёхкратная чемпионка Азии. Для неё это была третья Олимпиада. На этих играх она не отдала ни одного очка своим соперницам и два раза победила досрочно.

Серебряная медаль Тыныбековой — это третье серебро за годы выступления кыргызских атлетов на Олимпийских играх с момента обретения независимости страны и первая завоёванная женщиной.

Всего кыргызские атлеты на этих Играх завоевали три медали, тем самым побив рекорд установленный 2008 году в Пекине.

Олимпиада в Токио — 2020

борчиха Айсулуу Тыныбекова — серебро;

борец Акжол Махмудов — серебро;

борчиха Мээрим Джуманазарова — бронза.



Олимпиада в Рио — 2016

тяжёлоатлет Иззат Артыков — бронза. Однако, из-за обнаружения в допинг-пробе кыргызстанца препарата стрихнин Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил его медали.

Олимпиада в Пекине — 2008

борец Канат Бегалиев — серебро;

борец Руслан Туменбаев — бронза;

борец Базар Базаргуруев — бронза.

На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году первую медаль независимому Кыргызстану принёс дзюдоист Айдын Смагулов. Он тогда завоевал бронзу.

Теперь в активе Кыргызстана есть три серебра и четыре бронзы, которые завоевали атлеты на Олимпийских играх.