Первомайский районный суд Бишкека сообщил, что экс-депутата Таланта Узакбаева признали виновным в деле о коррупции при разработке рудника «Кумтор». Его приговорили к выплате штрафа в 300 тысяч сомов.

Такое решение суд принял 29 июля.

Талант Узакбаев был депутатом Жогорку Кенеш пятого созыва, а также председателем комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и местному самоуправлению.

В приговоре суда говорится, что Узакбаев был в сговоре с другими депутатами и ответственными лицами, чьи незаконные действия создали угрозу интересам общества и государства. Отмечается, что экс-депутат действовал для «получения материальных благ».

Что известно из судебного приговора?

Согласно судебному акту, Садыр Жапаров будучи депутатом парламента 15 февраля 2012 года образовал и возглавил депутатскую комиссию по проверке деятельности «Кумтор Голд Компани» (КГК).

По результатам изучения, комиссия нашла нарушения против экосистемы в районе расположения рудника Кумтор. Также комиссия установила, что КГК не обеспечивала безопасность для работников рудника, а также людей проживающих вдоль реки Сырдарья.

Комиссия также обнаружила факты неправильного складирования отходов при добыче золота.

Затем, 20 июня 2012 года во время заседания парламента, Садыр Жапаров озвучил факты коррупции при реализации проекта «Кумтор».

В итоге комиссия Жапарова предложила рассмотреть отчет своей работы на заседании парламента и обсудить пересмотр сотрудничества с канадской Centerra Gold Inc.

По результатам голосования, большая часть депутатов поддержала предложение рассмотреть отчет этой работы.

Однако, согласно судебному приговору, Омурбек Бабанов будучи премьер-министром, Асылбек Жээнбеков будучи спискером, а также депутаты Талант Узакбаев, Исхак Пирматов и Торобай Зулпукаров «попрекая интересам страны и народа, вступили в преступный сговор с лицами канадской компании [Centerra Gold Inc.]» и организовали перенос голосования на другой день.

«Действуя плану, депутаты умышленно затягивали вопрос голосования по проекту постановления, внесенному депутатом Садыром Жапаровым, а также подняли инициативу переноса голосования на другой день», — говорится в приговоре суда.

Рассмотрение вопроса все же перенесли на 22 июня 2012 года. Вместе с этим, в приговоре указано, что Жээнбеков поручил Узакбаеву и Пирматову внести новое предложение и исключить из него предложения Жапарова о прекращении сотрудничества с Centerra Gold Inc по «Кумтору».

Далее в приговоре сообщается, что Жээнбеков предложил образовать другую госкомиссию, для проверки комиссии Жапарова, чтобы отвлечь внимание общественности и депутатов.

«В целях достижения преступных целей, в ходе заседания парламента 22 июня 2012 года под общим руководством Жээнбекова и при содействии депутатов, вопрос голосования был перенесен на 27 июня, а Узакбаеву и возглавляемому им комитету поручено изучить вопрос и внести предложения к следующему заседанию», — говорится в документе.

В это же время, эти депутаты договорились со своими коллегами проголосовать против проекта Жапарова и предложили проект Узакбаева.

Кроме этого, в документе говорится, что Бабанову, как тогдашнему главе правительства, в этом деле поручили создать «волокиту» в госкомиссии и сохранить соглашения с Centerra Gold Inc.

«Бабанов четко следуя общему преступному плану, вплоть до освобождения 1 сентября 2012 года его от занимаемой должности премьер-министра, активно принимал меры по организации формальной работы комиссии без принятия каких-либо решений в интересах Кыргызстана», — сообщается в судебном приговоре.

В результате 27 июня 2012 года парламент не принял, проект, инициированный Садыром Жапаровым, а проект Узакбаева прошел.

В документе также говорится, что Узакбаев принимал участие в создании противоправной связи между руководством страны и представителями Centerra Gold Inc.

На судебном заседании Узакбаев признал свою вину.

По делу о коррупции на «Кумторе» кроме Узакбаева ГКНБ ранее задержал экс-депутата Исхака Пирматова, которого позже выпустили под домашний арест, так как он согласился сотрудничать со следствием.

Кроме Пирматова и Узакбаева по делу «Кумтора» были задержаны ряд бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Среди них были экс-премьер-министры Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абылгазиев.

Также задержаны оказались депутаты Торобай Зулпукаров и Асылбек Жээнбеков. Кроме того, ГКНБ объявил в розыск первого бывшего беглого президента Аскара Акаева, который затем вернулся в Кыргызстан, чтобы помочь следствию и дать свои показания.

Что происходит вокруг Кумтора?

Месторождение Кумтор уже несколько месяцев находится в центре внимания общественности и депутатов Жогорку Кенеша.

Золоторудное месторождение разрабатывалось канадской компанией Centerra Gold Inc через местного оператора «Кумтор Голд Компани». Кыргызстан владеет более 26% акций компании Centerra Gold Inc.

7 мая Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний.

Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Сама же Centerra Gold Inc заявила, что подает в Арбитражный суд на кыргызское правительство. В компании считают, что действия властей республики нарушают подписанные договоры между сторонами и там намерены защищать свои права. Однако в Centerra Gold отмечают, что готовы к «конструктивному диалогу», если правительство к ним обратится.

Над материалом работал Темрлан Доктурбек уулу, соавтор Ислам Розиев.