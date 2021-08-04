Борчиха вольного стиля Айсулуу Тыныбекова завоевала серебро на Олимпиаде в Токио. В финальной схватке она проиграла японке Юкако Каваи в весовой категории до 62 кг со счётом 3:4.
Первый период остался за японкой со счётом 2:1. В первой половине второго периода японка также заработала 2 балла. За несколько секунд до конца Тыныбекова отыграла два очка, но времени переломить ход схватки в свою пользу у кыргызстанки не хватило.
Тыныбекова чемпионка мира, обладательница Кубка мира и четырёхкратная чемпионка Азии. Для неё это была третья Олимпиада. На этих играх она не отдала ни одного очка своим соперницам и два раза победила досрочно.
Серебряная медаль Тыныбековой — это третье серебро за годы выступления кыргызских атлетов на Олимпийских играх с момента обретения независимости страны и первая завоёванная женщиной.
Всего кыргызские атлеты на этих Играх завоевали три медали, тем самым побив рекорд установленный 2008 году в Пекине.
Олимпиада в Токио — 2020
- борчиха Айсулуу Тыныбекова — серебро;
- борец Акжол Махмудов — серебро;
- борчиха Мээрим Джуманазарова — бронза.
Олимпиада в Рио — 2016
- тяжёлоатлет Иззат Артыков — бронза. Однако, из-за обнаружения в допинг-пробе кыргызстанца препарата стрихнин Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил его медали.
Олимпиада в Пекине — 2008
- борец Канат Бегалиев — серебро;
- борец Руслан Туменбаев — бронза;
- борец Базар Базаргуруев — бронза.
На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году первую медаль независимому Кыргызстану принёс дзюдоист Айдын Смагулов. Он тогда завоевал бронзу.
Теперь в активе Кыргызстана есть три серебра и четыре бронзы, которые завоевали атлеты на Олимпийских играх.