Борчиха вольного стиля Айсулуу Тыныбекова завоевала серебро на Олимпиаде в Токио. В финальной схватке она проиграла японке Юкако Каваи в весовой категории до 62 кг со счётом 3:4.

Первый период остался за японкой со счётом 2:1. В первой половине второго периода японка также заработала 2 балла. За несколько секунд до конца Тыныбекова отыграла два очка, но времени переломить ход схватки в свою пользу у кыргызстанки не хватило.

Тыныбекова чемпионка мира, обладательница Кубка мира и четырёхкратная чемпионка Азии. Для неё это была третья Олимпиада. На этих играх она не отдала ни одного очка своим соперницам и два раза победила досрочно.

Серебряная медаль Тыныбековой — это третье серебро за годы выступления кыргызских атлетов на Олимпийских играх с момента обретения независимости страны и первая завоёванная женщиной.

Всего кыргызские атлеты на этих Играх завоевали три медали, тем самым побив рекорд установленный 2008 году в Пекине.

Олимпиада в Токио — 2020

борчиха Айсулуу Тыныбекова — серебро;

борец Акжол Махмудов — серебро;

борчиха Мээрим Джуманазарова — бронза.

Олимпиада в Рио — 2016

тяжёлоатлет Иззат Артыков — бронза. Однако, из-за обнаружения в допинг-пробе кыргызстанца препарата стрихнин Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил его медали.

Олимпиада в Пекине — 2008

борец Канат Бегалиев — серебро;

борец Руслан Туменбаев — бронза;

борец Базар Базаргуруев — бронза.

На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году первую медаль независимому Кыргызстану принёс дзюдоист Айдын Смагулов. Он тогда завоевал бронзу.

Теперь в активе Кыргызстана есть три серебра и четыре бронзы, которые завоевали атлеты на Олимпийских играх.