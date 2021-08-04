Глава кабинета министров Улукбек Марипов 4 августа на заседании сообщил, что 31 августа в День независимости планируется провести более 40 мероприятий по всей стране. Марипов добавил, что все мероприятия должны пройти «с учетом соблюдения эпидемиологических требований».

В Бишкеке пройдет военный парад, парад трудящихся, а в областях пройдут театральные спектакли, концерты, состязания акынов-импровизаторов, фотовыставки, фестивали дизайнеров и ремесленников, а также сказителей эпоса «Манас».

«Этот праздник особенно почитаем и важен для каждого кыргызстанца. Мероприятия, посвященные юбилейной дате, должны пройти с учетом обеспечения общественной безопасности, с соблюдением эпидемиологических требований. Приоритетное значение необходимо уделить завершению строительства жилых домов, социальных и военных объектов в Баткенской области», — сказал Марипов.

Власти страны решили отметить празднование Дня независимости несмотря на третью волну коронавируса, которую минздрав объявил в середине июня 2021 года.

По данным на 4 августа, в Кыргызстане за время пандемии зарегистрировали 166 236 случаев заражения COVID-19. Скончались от осложнений вызванных коронавирусом за все время 2 363 пациента.