Новоизбранные депутаты Ошского горкенеша 2 августа получили мандаты. Мандаты народным избранникам вручил член ЦИК Узарбек Жылкыбаев.
Однако есть существенные различия между депутатами, получившими места, и кандидатами, которые были в первой десятке партийных список. Партии называют это «мягким рейтингом», согласно которому в городской кенеш приходят кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, а не те, которые были первыми в списке.
Журналисты же называют такой ход манипуляциями: партии во время агитации выдвигают популярных кандидатов первыми в списках, избиратели доверяют им и знают их. Но после прохождения в горкенеш этих людей заменяют на других кандидатов, которые ранее располагались на более низких позициях и находились в тени.
«Клооп» сравнил первоначальный список кандидатов от партий со списком тех, кто получил мандаты в горкенеш Оша. Мы обнаружили, что 20 из 45 депутатов, получивших мандаты, были в середине или конце списков партий, но почему-то переместились в их начало.
«Ата-Журт Кыргызстан»
Партия «Ата-Журт Кыргызстан», которую связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, выдвинула Сонунбека Джунусбаева своим лидером на выборах в Ошский городской кенеш. Он — глава муниципальной территориальной администрации «Сулайман-Тоо».
Однако по итогам выборов Жунусбаева сменил Эльдар Сулайманов, занимавший 43-е место в списке.
Жыргалбек Тажибаев, бывший депутат горкенеша, который значился под №2 в партийном списке, отдал свое место Мелису Жусупову, который шел под №26 в партийном списке. Жусупов — генеральный директор строительной компании «Эмаком», которая незаконно возводит многоэтажный жилой дом в Оше.
Спортсмен Азамат Тологонов свое место под №14 отдал Салману Назылбекову — в списке он числился по 29 номером. 2 августа депутаты Ошского городского кенеша выбрали Назылбекова председателем горкенеша.
Место № 17 адвоката Болотбека Баетова перешло Дөөлөтбек Көкөчоров, который до этого шел под №20. Көкөчоров — руководитель муниципального предприятия «Ошшаарсууканал».
|Кандидаты, получившие мандаты
|Кандидаты, которые были в начале списка партии на выборах в горкенеш Оша
|Элдар Сулайманов (был в списке под №43)
|Сонунбек Жунусбаев
|Мелис Жусупов (был в списке под №26)
|Жыргалбек Тажибаев
|Гүлсара Кулдышева
|Гүлсара Кулдышева
|Мирбек Маматов
|Мирбек Маматов
|Мирлан Атабаев
|Мирлан Атабаев
Хулкар Исамова
Хулкар Исамова
|Бекмурза Эргешов
|Бекмурза Эргешов
|Бекболот Арзибаев
|Бекболот Арзибаев
Бактиярхан Турсунбаева
Бактиярхан Турсунбаева
|Медербек Мырзабеков
|Медербек Мырзабеков
|Нурбек Исмаилов
|Нурбек Исмаилов
|Дамира Абдибаева
|Дамира Абдибаева
|Жохонгир Сайфуллаев
|Жохонгир Сайфуллаев
|Салман Назылбеков (был в списке под №29)
|Азамат Төлөнов
|Айгүл Караева
|Айгүл Караева
|Замирбек Толубаев
|Замирбек Толубаев
|Дөөлөтбек Көкөчоров (был в списке под №20)
|Болотбек Баетов
|Уларкан Акматова
|Уларкан Акматова
|Алтынбек Зайнидинов
|Алтынбек Зайнидинов
«Биздин Кыргызстан»
Центральная избирательная комиссия сняла с выборов партию «Биздин Кыргызстан» 26 июля на основании того, что она участвовала в подкупе голосов. Однако партия обжаловала решение ЦИК в суде и все-таки прошла в Ошский городской кенеш.
На выборах список «Биздин Кыргызстан» возглавил Медербек Абдыманапов, программный менеджер молодежной организации «Youth of Osh». Однако Абдыманапов не получил мандат, а его место занял «безработный» Арстанбек Эркин уулу, который занимал 65-е место в списке.
Улан Каналиев, Нуркыз Кадырбек кызы и Аида Раимбердиева в любом случае получили бы мандаты — так как они были в числе 15 кандидатов, которые занимали первые номера в списке.
Несколько кандидатов, занимавших последнее место в списке «Биздин Кыргызстан», также получили места в Ошском городском кенеше. Среди них преподаватель Ошского технологического университета Ильяз Турдуев (№89), учредитель компании «СпецГидро» Автандил Эркинбаев (№79), исполнительный директор АО «Ак-Бата» Алымбек Мамитбаев (№89), и советник руководителя «Каганат Инвест» Канат Папишев (№80).
*«Каганат Инвест» принадлежит бизнесмену Нурбеку Осмонову, его брат Айбек Осмонов является учредителем партии «Биздин Кыргызстан». В холдинг также входят строительная компания «Ихлас» («Кыргыз Каганат»), компания по производству электромобилей «Кыргыз унаа курулуш» в Оше и «Кыргыз Текстиль ЛТД».
Жамал Ормонова, кандидатка от «Биздин Кыргызстан», которая была под №9 в партийном списке, пожаловалась правозащитникам, что она оказалась в конце списка. Помимо Ормоновой, была передвинута и Айжана Эрмекбаева, которая занимала 15 место — лидер партии пообещал журналистам, что их заменят другие женщины-кандидатки. Однако места женщин заняли Эркинбаев и Папишев.
Также прошедшие в горкенеш Оша Бексултан Усенов (№64), Канжарбек Мамашов (№67), Айпери Ашимжан кызы (№36), Илияз Абдырахманов (№46) и Айжан Манап кызы (№39) указаны как безработные.
|Кандидаты, получившие мандаты
|Кандидаты, которые были в начале списка партии на выборах в горкенеш Оша
|Арстанбек Эркин уулу (был в списке под №65)
|Медербек Абдыманапов
|Шайырбек Нуранов
|Шайырбек Нуранов
|Назима Алмазбек кызы
|Назима Алмазбек кызы
|Улан Каналиев (был в списке под №5)
|Темирбек Абдыкалыков
|Нуркыз Кадырбек кызы (была в списке под №6)
|Улан Каналиев
|Ильяз Турдуев (был в списке под №89)
|Нуркыз Кадырбек кызы
|Бексултан Үсөнов (был в списке под №64)
|Нуржигит Раимов
|Аида Раимбердиева (была в списке под №12)
|Бектурсун Маманов
|Автандил Эркинбаев (был в списке под №79)
|Жамал Ормонова
|Канжарбек Мамашев (был в списке под №67)
|Шумкар Пазылов
|Айпери Ашимжан кызы (была в списке под №36)
|Абдисаит Каримбеков
|Алымбек Мамитбаев (был в списке под №89)
|Аида Раимбердиева
|Илияз Абдрахманов (был в списке под №46)
|Нурсейит Муратов
|Айжан Манап кызы (была в списке под №39)
|Өмүрбек Жолдошов
|Канат Папишев (был в списке под №80)
|Айжана Эрмекбаева
«Улуттар биримдиги»
Партия «Улуттар биримдиги», основанная бывшим мэром Оша Мелисом Мырзакматовым, получила всего семь мандатов. Когда стало ясно, что партия прошла барьер в 7%, она заменила трех своих кандидатов в первой десятке.
Указанные «безработными» Максатбек Маматкулов (№28), Данияр Абдуллаев (№34) и Нурлан Мурзахмедов (№29) получили мандаты в горкенеше. Они заменили вице-президента ОсОО «ТП Холдинг Датка» Алимбека Мавлянова, учителя школы им.Абдуллаева Фахриддина Нематова и Мамира Абдуллаева.
|Кандидаты, получившие мандаты
|Кандидаты, которые были в начале списка партии на выборах в горкенеш Оша
|Абдижапар Аккулов
|Абдижапар Аккулов
|Хашим Ахмаджанов
|Хашим Ахмаджанов
|Нурила Самиева
|Нурила Самиева
|Максатбек Маматкулов (был в списке под №28)
|Алимбек Мавлянов
|Данияр Абдуллаев (был в списке под №34)
|Фахриддин Нематов
|Роза Жоошбаева
|Роза Жоошбаева
|Нурлан Мурзахмедов (был в списке под №29)
|Мамир Абдуллаев
«Бир Бол»
Партия «Бир Бол», получившая четыре мандата, не использовала «мягкий рейтинг» — места были распределены между Эсенбеком Арзиевым, Нурисломом Каримовым, Айгуль Салиевой и Кушбаком Шаевым. Они входили в первоначальный список партии в первую пятерку, и так и остались под теми же номерами.