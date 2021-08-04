Новые депутаты Ошского горкенеша во время исполнения государственного гимна. Фото: пресс-служба Ошского горкенеша

Новоизбранные депутаты Ошского горкенеша 2 августа получили мандаты. Мандаты народным избранникам вручил член ЦИК Узарбек Жылкыбаев.

Однако есть существенные различия между депутатами, получившими места, и кандидатами, которые были в первой десятке партийных список. Партии называют это «мягким рейтингом», согласно которому в городской кенеш приходят кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, а не те, которые были первыми в списке.

Журналисты же называют такой ход манипуляциями: партии во время агитации выдвигают популярных кандидатов первыми в списках, избиратели доверяют им и знают их. Но после прохождения в горкенеш этих людей заменяют на других кандидатов, которые ранее располагались на более низких позициях и находились в тени.

«Клооп» сравнил первоначальный список кандидатов от партий со списком тех, кто получил мандаты в горкенеш Оша. Мы обнаружили, что 20 из 45 депутатов, получивших мандаты, были в середине или конце списков партий, но почему-то переместились в их начало.

«Ата-Журт Кыргызстан»

Партия «Ата-Журт Кыргызстан», которую связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, выдвинула Сонунбека Джунусбаева своим лидером на выборах в Ошский городской кенеш. Он — глава муниципальной территориальной администрации «Сулайман-Тоо».

Однако по итогам выборов Жунусбаева сменил Эльдар Сулайманов, занимавший 43-е место в списке.

Жыргалбек Тажибаев, бывший депутат горкенеша, который значился под №2 в партийном списке, отдал свое место Мелису Жусупову, который шел под №26 в партийном списке. Жусупов — генеральный директор строительной компании «Эмаком», которая незаконно возводит многоэтажный жилой дом в Оше.

Спортсмен Азамат Тологонов свое место под №14 отдал Салману Назылбекову — в списке он числился по 29 номером. 2 августа депутаты Ошского городского кенеша выбрали Назылбекова председателем горкенеша.

Место № 17 адвоката Болотбека Баетова перешло Дөөлөтбек Көкөчоров, который до этого шел под №20. Көкөчоров — руководитель муниципального предприятия «Ошшаарсууканал».

Кандидаты, получившие мандаты

Кандидаты, которые были в начале списка партии на выборах в горкенеш Оша

Элдар Сулайманов (был в списке под №43) Сонунбек Жунусбаев Мелис Жусупов (был в списке под №26) Жыргалбек Тажибаев Гүлсара Кулдышева Гүлсара Кулдышева Мирбек Маматов

Мирбек Маматов Мирлан Атабаев Мирлан Атабаев

Хулкар Исамова

Хулкар Исамова Бекмурза Эргешов Бекмурза Эргешов Бекболот Арзибаев Бекболот Арзибаев

Бактиярхан Турсунбаева

Бактиярхан Турсунбаева Медербек Мырзабеков Медербек Мырзабеков Нурбек Исмаилов Нурбек Исмаилов Дамира Абдибаева Дамира Абдибаева Жохонгир Сайфуллаев Жохонгир Сайфуллаев Салман Назылбеков (был в списке под №29)



Азамат Төлөнов Айгүл Караева Айгүл Караева Замирбек Толубаев Замирбек Толубаев Дөөлөтбек Көкөчоров (был в списке под №20)



Болотбек Баетов Уларкан Акматова



Уларкан Акматова Алтынбек Зайнидинов Алтынбек Зайнидинов

«Биздин Кыргызстан»

Центральная избирательная комиссия сняла с выборов партию «Биздин Кыргызстан» 26 июля на основании того, что она участвовала в подкупе голосов. Однако партия обжаловала решение ЦИК в суде и все-таки прошла в Ошский городской кенеш.

На выборах список «Биздин Кыргызстан» возглавил Медербек Абдыманапов, программный менеджер молодежной организации «Youth of Osh». Однако Абдыманапов не получил мандат, а его место занял «безработный» Арстанбек Эркин уулу, который занимал 65-е место в списке.

Улан Каналиев, Нуркыз Кадырбек кызы и Аида Раимбердиева в любом случае получили бы мандаты — так как они были в числе 15 кандидатов, которые занимали первые номера в списке.

Несколько кандидатов, занимавших последнее место в списке «Биздин Кыргызстан», также получили места в Ошском городском кенеше. Среди них преподаватель Ошского технологического университета Ильяз Турдуев (№89), учредитель компании «СпецГидро» Автандил Эркинбаев (№79), исполнительный директор АО «Ак-Бата» Алымбек Мамитбаев (№89), и советник руководителя «Каганат Инвест» Канат Папишев (№80).

*«Каганат Инвест» принадлежит бизнесмену Нурбеку Осмонову, его брат Айбек Осмонов является учредителем партии «Биздин Кыргызстан». В холдинг также входят строительная компания «Ихлас» («Кыргыз Каганат»), компания по производству электромобилей «Кыргыз унаа курулуш» в Оше и «Кыргыз Текстиль ЛТД».

Жамал Ормонова, кандидатка от «Биздин Кыргызстан», которая была под №9 в партийном списке, пожаловалась правозащитникам, что она оказалась в конце списка. Помимо Ормоновой, была передвинута и Айжана Эрмекбаева, которая занимала 15 место — лидер партии пообещал журналистам, что их заменят другие женщины-кандидатки. Однако места женщин заняли Эркинбаев и Папишев.

Также прошедшие в горкенеш Оша Бексултан Усенов (№64), Канжарбек Мамашов (№67), Айпери Ашимжан кызы (№36), Илияз Абдырахманов (№46) и Айжан Манап кызы (№39) указаны как безработные.

Кандидаты, получившие мандаты Кандидаты, которые были в начале списка партии на выборах в горкенеш Оша Арстанбек Эркин уулу (был в списке под №65) Медербек Абдыманапов Шайырбек Нуранов Шайырбек Нуранов Назима Алмазбек кызы Назима Алмазбек кызы Улан Каналиев (был в списке под №5) Темирбек Абдыкалыков Нуркыз Кадырбек кызы (была в списке под №6) Улан Каналиев Ильяз Турдуев (был в списке под №89) Нуркыз Кадырбек кызы Бексултан Үсөнов (был в списке под №64) Нуржигит Раимов Аида Раимбердиева (была в списке под №12) Бектурсун Маманов Автандил Эркинбаев (был в списке под №79) Жамал Ормонова Канжарбек Мамашев (был в списке под №67) Шумкар Пазылов Айпери Ашимжан кызы (была в списке под №36) Абдисаит Каримбеков Алымбек Мамитбаев (был в списке под №89) Аида Раимбердиева Илияз Абдрахманов (был в списке под №46) Нурсейит Муратов Айжан Манап кызы (была в списке под №39) Өмүрбек Жолдошов Канат Папишев (был в списке под №80) Айжана Эрмекбаева

«Улуттар биримдиги»

Партия «Улуттар биримдиги», основанная бывшим мэром Оша Мелисом Мырзакматовым, получила всего семь мандатов. Когда стало ясно, что партия прошла барьер в 7%, она заменила трех своих кандидатов в первой десятке.

Указанные «безработными» Максатбек Маматкулов (№28), Данияр Абдуллаев (№34) и Нурлан Мурзахмедов (№29) получили мандаты в горкенеше. Они заменили вице-президента ОсОО «ТП Холдинг Датка» Алимбека Мавлянова, учителя школы им.Абдуллаева Фахриддина Нематова и Мамира Абдуллаева.

Кандидаты, получившие мандаты

Кандидаты, которые были в начале списка партии на выборах в горкенеш Оша

Абдижапар Аккулов



Абдижапар Аккулов Хашим Ахмаджанов Хашим Ахмаджанов Нурила Самиева Нурила Самиева Максатбек Маматкулов (был в списке под №28)



Алимбек Мавлянов Данияр Абдуллаев (был в списке под №34)



Фахриддин Нематов Роза Жоошбаева Роза Жоошбаева Нурлан Мурзахмедов (был в списке под №29)



Мамир Абдуллаев

«Бир Бол»

Партия «Бир Бол», получившая четыре мандата, не использовала «мягкий рейтинг» — места были распределены между Эсенбеком Арзиевым, Нурисломом Каримовым, Айгуль Салиевой и Кушбаком Шаевым. Они входили в первоначальный список партии в первую пятерку, и так и остались под теми же номерами.