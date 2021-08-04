Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 9 пациентов с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 363 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 696 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 339;

Ош — 10;

Чуйская область — 84;

Ошская область — 44;

Таласская область — 14;

Нарынская область — 15;

Иссык-Кульская область — 50;

Джалал-Абадская область — 89;

Баткенская область — 51.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 166 236 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 681 пациент. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 150 852 пациента.

По данным штаба, на 4 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 3 393 пациента. Еще 8 270 человек лечатся амбулаторно.

Также на 4 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 489 тысяч человек. А вторую — более 123 тысяч кыргызстанцев.