Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 9 пациентов с COVID-19.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 363 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 696 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.
- Бишкек — 339;
- Ош — 10;
- Чуйская область — 84;
- Ошская область — 44;
- Таласская область — 14;
- Нарынская область — 15;
- Иссык-Кульская область — 50;
- Джалал-Абадская область — 89;
- Баткенская область — 51.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 166 236 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 681 пациент. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 150 852 пациента.
По данным штаба, на 4 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 3 393 пациента. Еще 8 270 человек лечатся амбулаторно.
Также на 4 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 489 тысяч человек. А вторую — более 123 тысяч кыргызстанцев.