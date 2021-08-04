Пресс-служба администрации президента сообщила, что Садыр Жапаров 5 и 6 августа посетит Туркменистан. Там он примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

По данным ведомства, на встрече президенты обсудят вопросы регионального взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной сферах, а также совместные меры по борьбе с пандемией COVID-19.

«По итогам встречи планируется принять Совместное заявление глав государств Центральной Азии. Также Садыр Жапаров проведет ряд двусторонних встреч», — отметили в пресс-службе.

С кем из президентов он намерен встретиться, не сообщается.

Также в администрации президента сообщили, чем займется кыргызская делегация во время Консультативной встречи. Она примет участие в работе экономического форума, форума женщин-лидеров, а также в выставках товаров национального производства и национальных блюд Центральной Азии.

Жапаров ранее уже побывал в Туркменистане в качестве президента. 27 июня он провел переговоры с главой страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Кроме того, Жапаров выступил перед представителями туркменского бизнеса.

Встреча президентов стран Центральной Азии состоится на фоне частых конфликтов на кыргызско-таджикской границе.

В конце апреля 2021 года на границе двух стран произошел вооруженный конфликт. По данным минздрава, погибли 36 кыргызстанцев, ещё 154 получили ранения различной степени тяжести. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

По данным властей Таджикистана, в ходе конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

Полного прекращения огня обе страны достигли 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Затем 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Однако ситуация на границе остается неспокойной. Так, 8 июля снова произошел конфликт — погиб один кыргызстанский военнослужащий, другого захватили таджикские военные.

Пограничные ведомства двух стран обвинили друг друга в начале перестрелки.

Кроме того, 30 июля граждане Таджикистана забросали камнями спецпредставителя президента по восстановлению и развитию приграничных сел в Баткенской области. Он ездил в приграничье, чтобы посмотреть, как восстанавливают разрушенные после конфликта дома в селе Ак-Сай.