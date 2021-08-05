Подозреваемые в нападении на братьев Батыровых Жоомарт Санжар уулу и Алтынбек Улан уулу, оба племянники Ыргал Кадыралиевой.

Жоомарта Санжар уулу и Алтынбека Улан уулу — сыновей Улана и Санжара Кадыралиевых, братьев экс-депутатки Ыргал Кадыралиевой, перевели в СИЗО. Ранее, они находились в ИВС ГОВД Оша.

Ранее племянники экс-депутатки находились в травматологическом отделении Узгенской районной больницы — она настаивала, что мужчины получили травмы в драке с братьями Батыровыми.

Она требовала привлечения к ответственности Батыровых, которые получили серьезные травмы черепа. Журналист Ыдырыс Исаков посетил племянников Кадыралиевой в больнице и по его словам, в отличие от Батыровых, члены клана Кадыралиевых свободно передвигались, не имели повреждений головы и «выглядели здоровыми».

Ыргал Кадыралиева



Нападение на пастбище

Столкновение между Батыровыми и Кадралиевыми произошло в ночь на 18 июля. Конфликт начался днем, когда один из Кадыралиевых решил провести табун лошадей по полю овса и один из братьев Батыровых попросил его провести скот дорогой на краю поля, а не посреди сельхозугодья.

По словам Батыровых, ночью к ним ворвались братья Кадыралиевы и стали бить их топором, вилами, а после трех человек привязали к лошадям. В драке участвовали сыновья Улана Кыдыралиева Алтынбек и Мухаммед, сын Санжара Кадыралиева Жоомарт, их знакомые по имени Полот, Данияр, Бактияр.

Пострадавший Ильгиз Батыров



В результате Батыровы попали в больницы с тяжелыми травмами. Лечащий врач Чынгыза Батырова Нурсултан Аманалиев сказал, что ему провели операцию — он поступил с открытым переломом черепа. На данный момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

При ударе по голове у Чынгыза пострадали те участки мозга, которые отвечают за разговорную речь. Сейчас Чынгыз Батыров не разговаривает.

Врач Ильгиза Батырова Абдурахман Эшиев сообщил, что у него открытая черепно мозговая травма и сотрясение мозга. По его словам, состояние Ильгиза «удовлетворительное».

Чынгыз Батыров



Задержание Кадыралиевых

По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений братьям Батыровым были задержаны Жоомарт Санжар уулу и Алтынбек Улан уулу.

Жоомарт — сын покойного депутата Санжара Кадыралиева. Алтынбек — сын Улана Кадыралиева, родного брата Санжара. Кроме этого сообщается, что к драке причастен Нурмухаммед (Мухаммед) Улан уулу, но он не задержан, так как еще не достиг совершеннолетия.

Митинг Батыровых.

23 июля Батыровы вышли на митинг, а 26 июля провели пресс-конференцию. Они назвали себя жертвами клана Кадыралиевых и опасались, что братья экс-депутатки подкупят милицию и останутся безнаказанными.

Милиция сначала зарегистрировала инцидент по статье о «Хулиганство», так заявления поступили с обеих сторон. На основании заявления Базарбека Батырова его сыновьям была назначена судебно-медицинская экспертиза. В результате было установлено, что Ильгиз Базарбек уулу и Чынгыз Батыров получили «тяжелые телесные повреждения».

Статья «Хулиганство» была переквалифицирована на статью «Причинение тяжкого вреда здоровью», расследование продолжается.