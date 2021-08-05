На Олимпийских играх в Токио кыргызские спортсмены завоевали три медали.
- Айсулуу Тыныбекова — серебряная медаль;
- Акжол Махмудов — серебряная медаль;
- Мээрим Жуманазарова — бронзовая медаль.
По словам главы кабмина Улукбека Марипова, олимпийские призеры получат по несколько миллионов сомов за завоеванные медали. Об этом Марипов сказал 13 июля, в госрезиденции во время приема Олимпийской сборной Кыргызстана.
Исходя из обещания чиновника, Тыныбекова и Махмудов получат по семь миллионов сомов за серебряные медали, а Жуманазарова — пять миллионов сомов за бронзу.
Кроме этого, вознаграждение получат и другие члены Олимпийской команды — тренера и медики.
- 30% от вознаграждения спортсмена выплатят главному тренеру;
- 25% от вознаграждения спортсмена выплатят старшему и личному тренерам;
- 10% от вознаграждения спортсмена выплатят первому тренеру.
Медицинский персонал получит 10% от общего призового фонда чемпионов и призеров Олимпийских игр.
Известно, что старшим тренером сборной Кыргызстана по вольной борьбе среди женщин является Байгазы Кенжебаев, который также является и депутатом парламента.