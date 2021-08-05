На Олимпийских играх в Токио кыргызские спортсмены завоевали три медали.

Айсулуу Тыныбекова — серебряная медаль;

Акжол Махмудов — серебряная медаль;

Мээрим Жуманазарова — бронзовая медаль.

По словам главы кабмина Улукбека Марипова, олимпийские призеры получат по несколько миллионов сомов за завоеванные медали. Об этом Марипов сказал 13 июля, в госрезиденции во время приема Олимпийской сборной Кыргызстана.

Исходя из обещания чиновника, Тыныбекова и Махмудов получат по семь миллионов сомов за серебряные медали, а Жуманазарова — пять миллионов сомов за бронзу.

Кроме этого, вознаграждение получат и другие члены Олимпийской команды — тренера и медики.

30% от вознаграждения спортсмена выплатят главному тренеру;

25% от вознаграждения спортсмена выплатят старшему и личному тренерам;

10% от вознаграждения спортсмена выплатят первому тренеру.

Медицинский персонал получит 10% от общего призового фонда чемпионов и призеров Олимпийских игр.

Известно, что старшим тренером сборной Кыргызстана по вольной борьбе среди женщин является Байгазы Кенжебаев, который также является и депутатом парламента.