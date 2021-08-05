Аким Иссык-Кульского района Калыбек Жумадылов в интервью Kaktus.media сказал, что местные чиновники не могут закрыть аттракцион аквапарка на территории пансионата «Золотые пески».

Ранее там засосало парня в насосную трубу диаметром 50 сантиметров для перекачки воды из озера в аквапарк. Погибшим оказался 18-летний бишкекчанин Станислав Ситников.

Что сказал аким?

По словам Жумадылова, аттракцион, где погиб Ситников не работает однозначно, но могут работать аттракционы, расположенные рядом.

«Сегодня заканчивается срок работы спецкомиссии, которая проводит проверку. Но эта проверка превентивная, так сказать, предупреждающая, не более», — сказал аким в интервью.

Чиновник добавил, что закрыть аттракцион не смогут, так как все предприниматели знают, что на проверки наложен мораторий.

«Мы можем прийти и попросить: “Пожалуйста, вы можете исправить тут или сделать что-либо”. Но не более. А если владелец не сделает или не исправит, то никаких мер принять не сможем. Мы всегда ждем заявление от граждан или вот такие трагические события, и то мы не можем закрыть ничего», — сказал Жумадылов.

По словам Жумадылова, после смерти 18-летнего парня в аквапарке, он вместе с членами комиссии приходил на место и лично просил предпринимателей временно закрыть аттракционы всех видов.

«Конечно, все они знают, что по закону мы ничего не сможем им [ничего] сделать, так как стоит мораторий. Я просил сделать хотя бы большие плакаты с предупреждением, но и этого не сделано. У нас нет полномочий. Если бы сейчас разрешили проверки, то и этого не сможем сделать, так как Госэкотехинспекция расформирована. Их подразделения разобрали по министерствам, кто в каком — непонятно. Любая их проверка сейчас нелегитимна», — отметил аким.

В УВД Иссык-Кульской области журналистам сообщили, что по этому факту ведется досудебное производство и ждут результатов экспертиз. Ранее сообщалось, что по факту смерти 18-летнего парня начато досудебное производство по статьям «Убийство по неосторожности» и «Создание опасности для потребителей».

В милиции отметили, что сам аттракцион они не могут закрыть, так как в их полномочия это не входит.

Смерть Станислава Ситникова

Станислав Ситников погиб 27 июля в аквапарке. Его засосало в трубу диаметром 50 см. Спасателям пришлось вырыть землю и разрезать трубу, чтобы вытащить тело.

Вскоре после этого ОВД Иссык-Кульского района начало досудебное производство по статье «Убийство по неосторожности». А в Иссык-Кульском региональном отделении Госэкотехинспекции сообщили, что аттракцион на «Золотых песках» , где погиб Ситников, установлен незаконно.