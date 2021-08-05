Первомайский райсуд Бишкека заключил под стражу экс-премьер-министра Темира Сариева. По решению суда он будет находиться в СИЗО ГКНБ до 30 сентября.

Адвокат бывшего политика Тимур Султанов заявил, что обязательно обжалует решение суда в Бишкекском горсуде.

«Мы не согласны с решением суда. Оно абсолютно абсурдное. Предъявленные обвинения абсурдные. Они ничем не подкреплены и не соответствуют нормам УПК КР. Мы обжалуем решение в вышестоящих органах», — сказал адвокат.

Политика задержала межведомственная следственная группа ГКНБ 3 августа по делу «Кумтора». Его тогда водворили в ИВС ГКНБ.

По данным ГКНБ, следствие установило, что Сариев, будучи министром экономики и одновременно председателем Госкомиссии* по изучению деятельности «Кумтора», занизил сумму экологического ущерба от работы рудника на несколько млрд сомов.

*В 2011 году Сариев стал министром экономики и через год возглавил госкомиссию по изучению деятельности «Кумтора». Он был министром экономики с 2011 по 2015 год. В 2015 Сариев стал премьер-министром страны, но через год подал в отставку из-за скандала вокруг реконструкции автодороги Балыкчы — Корумду.

В ГКНБ добавили, что действия экс-премьер-министра причинили «колоссальный ущерб» государству.

«После задержания Темира Сариева межведомственной следственной группой с ним будут продолжены следственные действия, по результатам которых в ближайшие 48 часов, Первомайским районным судом Бишкека будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в ГКНБ.

Допросы и задержания по «Кумтору»

Экс-премьер-министр Сариева ранее вызывали на допрос по делу «Кумтора». Он не единственный высокопоставленный чиновник, которого задерживают по этому делу.

Ещё 17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента 17 мая сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

Позже прошел ряд громких допросов и арестов политиков и депутатов: их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения Кумтор. В частности, задержаны депутаты Асылбек Жээнбеков, Торобай Зулпукаров, а также экс-депутаты Талантбек Узакбаев и Исхак Пирматов.

Позже Пирматов заключил сделку со следствием и его отпустили под подписку о невыезде.

Еще в январе 2021 года по делу «Кумтора» задержали бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Его также подозревают в коррупции. Также по этому делу задержали экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, но суд изменил ему меру пресечения и разрешил ему вылететь за границу на лечение.

Кроме того, в розыск объявляли свергнутых беглых бывших президентов Кыргызстана — Курманбека Бакиева и Аскара Акаева.

Также в розыск объявлен сын Бакиева Максим и ряд других бывших чиновников связанных с соглашениями по разработке рудника.

Первый бывший свергнутый президент Аскар Акаев прибыл в Бишкек 2 августа. Его сразу увезли в ГКНБ.

«Акаев, наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении Генерального соглашения по проекту “Кумтор” в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации Генерального соглашения с компанией “Камеко” в 2003 году», — сообщили в Госкомитете.

Позже, выйдя с допроса из ГКНБ, Акаев дал интервью журналистам. В нём он рассказал, что приехал в страну, чтобы помочь с делом по «Кумтору».

«Я благодарю ГКНБ, тут меня приняли с очень внимательным отношением, естественно есть вопросы. Провели первый допрос, я приехал, чтобы чистосердечно рассказать как строили “Кумтор” и какие были ошибки», — сказал Акаев.