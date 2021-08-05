В соцсетях появились фотографии совместного ужина министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева и первого беглого президента страны Аскара Акаева. Фотографии опубликовал у себя в Фейсбуке* завкафедрой госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии Медакадемии Андрей Сопуев.

*Но позже удалил публикацию.

«Кеминские», — подписал он фотографию.

Совместный ужин Акаева, Бейшеналиева и Сопуева. Фото: AKIpress Прогулка Акаева, Бейшеналиева и Сопуева. Фото: AKIpress

По словам Бейшеналиева, это не дружеская посиделка «кеминских» и то, что они трое являются земляками ни при чём. Он сообщил, что стол был накрыт в Национальном центре хирургии.

«Меня на мероприятие пригласил Мамбет Мамакеев*. Я пришел, а там Аскар Акаев», — рассказал он в интервью Kaktus.media.

*Мамбет Мамакеев — хирург и почётный директор Национального хирургического центра. Он вошёл в книгу рекордов Гиннеса, как самый пожилой работающий хирург в мире.

Приезд Акаева

Первый свергнутый бывший беглый президент Аскар Акаев прибыл в Бишкек 2 августа. Он бежал из страны в результате «тюльпановой революции» 2005 года.

Он, как и ряд других высокопоставленных чиновников, находился в розыске по делу о коррупции по проекту «Кумтор».

В ГКНБ сообщили, что Акаев сотрудничает со следствием по факту коррупции «при заключении Генерального соглашения по проекту “Кумтор” в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации Генерального соглашения с компанией “Камеко” в 2003 году».

По приезду в Бишкек его сразу же доставили в ГКНБ. Там его допросили. Выйдя с допроса из Госкомитета, Акаев дал интервью журналистам. В нём он рассказал, что приехал в страну, чтобы помочь с делом «Кумтора».

«Я благодарю ГКНБ, тут меня приняли с очень внимательным отношением, естественно есть вопросы. Провели первый допрос, я приехал, чтобы чистосердечно рассказать как строили “Кумтор” и какие были ошибки», — сказал Акаев.

Позже он дал небольшое интервью, где рассказал еще одну цель своего приезда — он хотел бы в дальнейшем вернуться в Кыргызстан и жить в нем.

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Если бы кто-то из бывших президентов признался, что «Кумтор» хотя бы $100 им давал, то мы смогли бы выиграть — Жапаров