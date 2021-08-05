Пресс-служба кабмина сделала заявление по поводу предложения Всемирного банка свернуть главный проект по цифровизации Кыргызстана «Digital CASA – КР».

Позиция Всемирного банка

До этого финансовая организация предложила закрыть проект, потому что с 2018 года в Кыргызстане так и не появилось прозрачной системы цифрового госуправления. Были не выполнены и другие обязательства по проекту.

«Учитывая отсутствие прогресса в реализации проекта за последние 3 года, он может быть закрыт досрочно c переносом средств на новый проект, который будет подготовлен с новым кабинетом министров», — отмечают в Всемирном банке.

*Международная ассоциация развития (МАР) из группы организаций Всемирного банка выделяла на проект «Digital CASA – Кыргызская Республика» $50 млн. $25 млн республике выдавали в кредит на 38 лет.

Позиция кабмина

В кабмине отмечают, что проект «имеет приоритетное значение для страны». Но признают, что хотя «реализация проекта началась в 2018 году, ни один из 4 компонентов проекта не реализован* Министерством цифрового развития».

*До октябрьских событий 2020 года и какое-то время после них проектом занимался Госкомитет информационных технологий и связи при поддержке отдела по реализации проекта «Digital CASA – КР». Затем в феврале 2021 года было решено изменить структуру кабмина, тогда за проект стали отвечать в Минцифры и в профильном отделе.

В частности, «не были разработаны технические задания и не объявлены конкурсы по стратегически важным проектам», которые бы помогли воплотить в жизнь «Digital CASA – КР». Всемирный банк, по информации пресс-службы кабмина, «неоднократно» отмечал «отсутствие результатов по проекту», поэтому и предложил отменить его и запустить новый совместный проект.

Всемирный банк готов помочь в цифровизации страны и дальше. Но в кабмине от «Digital CASA – КР» отказываться не спешат.

«С учетом обращения Всемирного банка, а также неудовлетворительной работы по реализации проекта за трехлетний период председателем кабинета министров даны соответствующие поручения о проведении переговоров со Всемирным банком и проработке конкретных решений по дальнейшей реализации проекта “Digital CASA – КР”», — говорится в заявлении пресс-службы от имени кабмина.

Также в ведомстве считают «некорректным распространение не соответствующей действительности информации относительно причастности руководства кабинета министров к коррупционным проявлениям».

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