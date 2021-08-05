Материал подготовлен в рамках инициативы Peshcom.

Архитектурный облик Бишкека видоизменяется с каждым годом. Новые многоэтажки все шире и выше возвышаются над городом, а старая архитектура бледнеет под их тенью, теряя свою ценность.

Кто создавал архитектуру города? Что осталось от архитектурного наследия? В каком состоянии здания-памятники и кто за ними следит?

Шедевры советского модернизма

«В 1971 году я поступил в университет. Именно тогда стали появляться многие здания, которые считают шедеврами советского модернизма… Только у нас их чаще всего ломают и сносят», — рассказывает архитектор Олег Лазарев.

Всю свою жизнь он посвятил работе в мастерской, созданию чертежей и масштабным проектам. Например, будучи в коллективе архитекторов, Лазарев проектировал здание Дома офицеров (нынешний главный корпус КРСУ) и здание Бишкекского гуманитарного университета.