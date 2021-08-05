Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров на своей странице в фейсбуке ответил на обвинения первого беглого президента страны Аскара Акаева. Чиновник опроверг слова Акаева о том, что «Жапаров есть виновник всех несчастий по Кумтору». Позже министр удалил публикацию из своих соцсетей.

Скриншот удалённой публикации Акылбека Жапарова. Фото: kaktus.media

Министр подчеркнул, что «не принимал ни одного решения, не подписывал ни одного соглашения по Кумтору».

«Господин Акаев в отчаянных попытках обелить себя совершенно забыл, что именно он, а не кто иной, стоял у истоков коррупционной и преступной сделки по Кумтору. Но совершенно очевидно, что господин Акаев путается в фактах и цифрах», — сказал Жапаров.

По словам Жапарова, он «ни лично, ни в составе какой-либо группы, делегации, комиссии в Торонто по вопросу Кумтора не ездил».

«Все, что говорит Акаев в мой адрес, ложь и клевета. А правда в том, что именно он, именно Аскар Акаев в свое время заставил руководителей госорганов подписать абсолютно невыгодное, абсолютно кабальное соглашение с компанией “Камеко*”, именно по его поручению в последующем месторождение было передано практически под полный контроль “Центерры”. А в Торонто, скажу к слову, ездил его [покойный] сын Айдар Акаев и факты ”взаимовыгодного сотрудничества” последнего с канадцами установлены и доказаны следствием», — написал чиновник.

*«Камеко» — это канадская компания, с которой заключалось самое первое соглашение о разработке Кумтора. По соглашению 1992 года доля акций Кыргызстана в одноименном золотодобывающем предприятии составляла 67%, а доля «Камеко» — 33 % акций. В 2003 году было заключено соглашение о реструктуризации проекта «Кумтор» с «дочкой» «Камеко» — «Центеррой Голд».

Жапаров подчеркнул, что сейчас идет следствие по «Кумтору» * и суд «расставит все точки над i».

*Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента 17 мая сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

Что говорил Акаев о Жапарове?

В середине мая этого года Акаев говорил, что в 2003 году во время его президентства Акылбек Жапаров тоже был в госкомиссии по Кумтору. И сыграл большую роль в подписании документа.

«В комиссии от 2003 года одним из основных членов был Акылбек Жапаров, как депутат Жогорку Кенеша. Он в той комиссии полностью проработал, ездил в Канаду, в Торонто, побывал в штаб-квартире “Камеко”, увидел почет и уважение и потом, вернувшись, очень сильно хвалил: “Вот Камеко” имеет богатый опыт, очень достойная компания». Хвалил, что соглашение отвечает интересам каждой стороны и сам поддержал в 2003 году. На основе этого Танаев, как премьер-министр, приняли решение о подписании соглашения. В то время Жапаров ни разу нигде открыто не говорил о недостатках», — вспоминает бывший президент.

По его словам, Жапарова можно найти и в списках тех, кто занимался вопросами месторождения и в 2009 году. Акаев утверждает: Акылбек Жапаров помогал разработать соглашение от 2009 года, которое оставило для Кыргызстана лишь 33% акций.

«В 2009 году он был вице-премьер министром по экономике, по указу Бакиева [Курманбека Бакиева, беглого бывшего президента] соглашение от 2009 года Акылбек Жапаров сперва разработал. С инициативой Акылбека Жапарова Бакиев вынес то соглашение в Жогорку Кенеш, утвердивший его как закон», — отметил он.

Акаев считает, что именно поэтому о соглашении 2009 года очень мало упоминалось и на первом отчете госкомиссии под управлением Жапарова, и на внеочередном заседании парламента.

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Приезд Акаева и Кумтор

Первый свергнутый бывший беглый президент Аскар Акаев прибыл в Бишкек 2 августа. Он как и ряд высокопоставленных чиновников находился в розыске по делу о коррупции по проекту «Кумтор».

В ГКНБ сообщили, что Акаев сотрудничает со следствием по факту коррупции «при заключении Генерального соглашения по проекту “Кумтор” в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации Генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году».

В Госкомитете подчеркнули, что следствие дало юридическую оценку всем виновным лицам, причастным к коррупции при реализации проекта «Кумтор» в период президентства Аскара Акаева.

«Одновременно с этим ГКНБ в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики», — говорится в сообщении ГКНБ.

Позже, выйдя с допроса из Госкомитета, Акаев дал интервью журналистам. В нём он рассказал, что приехал в страну, чтобы помочь с делом по «Кумтору».

«Я благодарю ГКНБ, тут меня приняли с очень внимательным отношением, естественно есть вопросы. Провели первый допрос, я приехал, чтобы чистосердечно рассказать как строили “Кумтор” и какие были ошибки», — сказал Акаев.