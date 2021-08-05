Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров на своей странице в фейсбуке ответил на обвинения первого беглого президента страны Аскара Акаева. Чиновник опроверг слова Акаева о том, что «Жапаров есть виновник всех несчастий по Кумтору». Позже министр удалил публикацию из своих соцсетей.
Министр подчеркнул, что «не принимал ни одного решения, не подписывал ни одного соглашения по Кумтору».
«Господин Акаев в отчаянных попытках обелить себя совершенно забыл, что именно он, а не кто иной, стоял у истоков коррупционной и преступной сделки по Кумтору. Но совершенно очевидно, что господин Акаев путается в фактах и цифрах», — сказал Жапаров.
По словам Жапарова, он «ни лично, ни в составе какой-либо группы, делегации, комиссии в Торонто по вопросу Кумтора не ездил».
«Все, что говорит Акаев в мой адрес, ложь и клевета. А правда в том, что именно он, именно Аскар Акаев в свое время заставил руководителей госорганов подписать абсолютно невыгодное, абсолютно кабальное соглашение с компанией “Камеко*”, именно по его поручению в последующем месторождение было передано практически под полный контроль “Центерры”. А в Торонто, скажу к слову, ездил его [покойный] сын Айдар Акаев и факты ”взаимовыгодного сотрудничества” последнего с канадцами установлены и доказаны следствием», — написал чиновник.
*«Камеко» — это канадская компания, с которой заключалось самое первое соглашение о разработке Кумтора. По соглашению 1992 года доля акций Кыргызстана в одноименном золотодобывающем предприятии составляла 67%, а доля «Камеко» — 33 % акций. В 2003 году было заключено соглашение о реструктуризации проекта «Кумтор» с «дочкой» «Камеко» — «Центеррой Голд».
Жапаров подчеркнул, что сейчас идет следствие по «Кумтору» * и суд «расставит все точки над i».
*Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента 17 мая сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.
Что говорил Акаев о Жапарове?
В середине мая этого года Акаев говорил, что в 2003 году во время его президентства Акылбек Жапаров тоже был в госкомиссии по Кумтору. И сыграл большую роль в подписании документа.
«В комиссии от 2003 года одним из основных членов был Акылбек Жапаров, как депутат Жогорку Кенеша. Он в той комиссии полностью проработал, ездил в Канаду, в Торонто, побывал в штаб-квартире “Камеко”, увидел почет и уважение и потом, вернувшись, очень сильно хвалил: “Вот Камеко” имеет богатый опыт, очень достойная компания». Хвалил, что соглашение отвечает интересам каждой стороны и сам поддержал в 2003 году. На основе этого Танаев, как премьер-министр, приняли решение о подписании соглашения. В то время Жапаров ни разу нигде открыто не говорил о недостатках», — вспоминает бывший президент.
По его словам, Жапарова можно найти и в списках тех, кто занимался вопросами месторождения и в 2009 году. Акаев утверждает: Акылбек Жапаров помогал разработать соглашение от 2009 года, которое оставило для Кыргызстана лишь 33% акций.
«В 2009 году он был вице-премьер министром по экономике, по указу Бакиева [Курманбека Бакиева, беглого бывшего президента] соглашение от 2009 года Акылбек Жапаров сперва разработал. С инициативой Акылбека Жапарова Бакиев вынес то соглашение в Жогорку Кенеш, утвердивший его как закон», — отметил он.
Акаев считает, что именно поэтому о соглашении 2009 года очень мало упоминалось и на первом отчете госкомиссии под управлением Жапарова, и на внеочередном заседании парламента.
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Приезд Акаева и Кумтор
Первый свергнутый бывший беглый президент Аскар Акаев прибыл в Бишкек 2 августа. Он как и ряд высокопоставленных чиновников находился в розыске по делу о коррупции по проекту «Кумтор».
В ГКНБ сообщили, что Акаев сотрудничает со следствием по факту коррупции «при заключении Генерального соглашения по проекту “Кумтор” в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации Генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году».
В Госкомитете подчеркнули, что следствие дало юридическую оценку всем виновным лицам, причастным к коррупции при реализации проекта «Кумтор» в период президентства Аскара Акаева.
«Одновременно с этим ГКНБ в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики», — говорится в сообщении ГКНБ.
Позже, выйдя с допроса из Госкомитета, Акаев дал интервью журналистам. В нём он рассказал, что приехал в страну, чтобы помочь с делом по «Кумтору».
«Я благодарю ГКНБ, тут меня приняли с очень внимательным отношением, естественно есть вопросы. Провели первый допрос, я приехал, чтобы чистосердечно рассказать как строили “Кумтор” и какие были ошибки», — сказал Акаев.