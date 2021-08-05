Пресс-служба представительства Всемирного банка в Кыргызстане сообщила, что вместе с кабмином республики рассматривает «возможность разработки нового проекта цифровой модернизации».

Его создадут вместо «Digital CASA – КР», который не смог заработать и обеспечить в Кыргызстане прозрачную цифровую систему госуправления.

Что говорит Всемирный банк?



По данным структуры, с 2018 года главный проект по цифровизации Кыргызстана почти не продвинулся вперед.

«Учитывая отсутствие прогресса в реализации проекта за последние 3 года, он может быть закрыт досрочно c переносом средств на новый проект, который будет подготовлен с новым кабинетом министров», — отмечают в Всемирном банке.

Структура предупреждает, что группа компаний Всемирного банка «придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении коррупции» в программах, которые финансирует банк.

«У нас есть строгие процедуры закупок и финансового управления для обеспечения целевого, экономного и эффективного использования выделенных средств странами-клиентами. Утверждения о мошенничестве и коррупции воспринимаются всерьез и расследуются независимым Департаментом по предотвращению мошенничества и коррупции», — напомнили в пресс-службе.



Что сказали в минцифры?



Ранее в нескольких СМИ с отсылкой на собственные источники появилась информация о желании Всемирного банка закрыть проект «Digital CASA – КР». Мы обратились в минцифры, которое занимается реализацией проекта, за комментарием. После чего нас перенаправили в группу по стратегическим коммуникациям проекта «Digital CASA – КР».

В группе сообщили «Клоопу», что представители банка провели «ряд встреч на разных уровнях», чтобы обсудить нюансы реализации «Digital CASA – КР», «включая эпидемиологическую ситуацию».

В итоге Всемирный банк сообщил в письме кыргызскому правительству, что предлагает закрыть «Digital CASA – КР». Предложение было сделано после того, как партнеры Кыргызстана ознакомились с последним среднесрочным обзором воплощения проекта в жизнь. При этом Всемирный банк не отказался поддерживать Кыргызстан в цифровом развитии в будущем.

«По факту проекта “Digital CASA – КР” партнер по развитию предложил рассмотреть отмену действующего проекта и в срочном порядке подготовку нового проекта по цифровому правительству», — говорится в сообщении группы.

Новый проект должен иметь «актуальный дизайн с учетом последних международных трендов, статуса и особенностей цифрового развития» республики. Кроме того, в нем должен быть учтен опыт и экспертиза, накопленные во время работы по линии «Digital CASA – КР», который стал первым опытом страны в этом плане.

Что за проект «Digital CASA – КР»?

«Digital CASA — Кыргызская Республика» — часть региональной программы «Digital CASA», куда Кыргызстан вошел одним из первых. Цель программы — интеграция не имеющих выхода к морю государств Центральной Азии и отдельных стран Южной Азии в региональную и глобальную цифровую экономику для их развития.

В Кыргызстане «Digital CASA – КР» должен был быть воплощен за пять лет. Развитие цифровизации в экономике, госуправлении и иных секторах финансировала Международная ассоциация развития (МАР) из группы организаций Всемирного банка на $50 млн. Из них $25 млн республике выдавали в кредит на 38 лет.

Проект состоит из четырех компонентов:

— региональная инфраструктура цифровой связанности — $21 млн;

— региональные центры обработки данных, цифровые платформы и интеллектуальные решения — $18,1 млн;

— создание благоприятных условий для цифровой экономики — $8,4 млн;

— управление проектом — $2,5 млн.

Соглашение подписали 2 июля 2018 года, ратифицировали в парламенте в декабре 2018 года. В конце января 2019 года его подписал тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков.

По итогам проекта за пять лет к 2023 году Кыргызстан должен был:

проложить 600 км волоконно-оптической линии связи, чтобы у 60% кыргызстанцев был доступ к устойчивому и стационарному интернету;

проложить 400 км этой линии связи для того, чтобы устойчивый и доступный интернет был и в соседних странах;

создать порталы госуслуг, оцифровать данные, развить цифровые платформы;

создать и запустить нормативно-правовую базу для цифровизации страны;

обучить цифровым навыкам чиновников, бюджетников и обычных граждан из разных групп населения;

увеличить количество женщин в IT-сфере, убрав гендерный разрыв.

Однако к концу 2020 года, когда подошел к концу первый этап проекта, результаты оказались не столь большими.

Кроме того, так и не начал полноценную работу декабрьский указ и.о. президента, спикера Таланта Мамытова о неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в госуправление.

Согласно ему, за шесть месяцев 2021 года в Кыргызстане должны были максимально ликвидировать бумажные документы и сделать из него цифровую просвещенную страну с развитой цифровой экономикой и специалистами по кибербезопасности.

Читать по теме: