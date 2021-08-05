Президент Садыр Жапаров 5 августа прибыл с официальным визитом в Туркменистан. Фото / пресс-служба президента Кыргызстана

Пресс-служба президента сообщила, что 5 августа Садыр Жапаров прибыл в Туркменистан с официальным визитом.

Жапаров прибыл в город Туркменбаши, который находится на западе Туркменистана.

Садыр Жапаров прилетел в Туркменистана, чтобы принять участие в Консультативной встрече президентов стран Центральной Азии и проведет с ними переговоры.

Во время визита Жапаров обсудит вопросы регионального взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной сферах, а также совместные меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Это уже второй визит Жапарова в Туркменистан за этот год. Его первый визит прошел в июле. Тогда он обсудил с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым торгово-экономические вопросы и вопросы в энергетическом секторе двух стран.