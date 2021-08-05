Пресс-служба президента сообщила, что 5 августа Садыр Жапаров прибыл в Туркменистан с официальным визитом.
Жапаров прибыл в город Туркменбаши, который находится на западе Туркменистана.
Садыр Жапаров прилетел в Туркменистана, чтобы принять участие в Консультативной встрече президентов стран Центральной Азии и проведет с ними переговоры.
Во время визита Жапаров обсудит вопросы регионального взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной сферах, а также совместные меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Это уже второй визит Жапарова в Туркменистан за этот год. Его первый визит прошел в июле. Тогда он обсудил с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым торгово-экономические вопросы и вопросы в энергетическом секторе двух стран.