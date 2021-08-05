Боец и бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом Садыром Жапаровым. Фотографии со встречи боец опубликовал у себя в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов и Садыр Жапаров. Фото: Instagram Нурмагомедова

«Было приятно познакомиться. Спасибо Вам большое за помощь и поддержку в организации турнира EAGLE FC 38 у вас в стране. Мы ещё вернёмся сюда с турниром в следующем году», — написал Нурмагомедов.

Боец прилетел в Кыргызстан 3 августа, чтобы принять участие в турнире лиги Eagles Fighting Championship* (EFC), который прошёл на Иссык-Куле.

*Eagles FC (Fighting Championship) — бойцовская лига, которая проходит по правилам ММА. Президентом и владельцем промоушена является Хабиб Нурмагомедов.

Традиционно Нурмагомедова встретили еще в аэропорту как долгожданного гостя. Позже из его Instagram стало известно, что для Нурмагомедова организовали той в честь его прибытия в страну.

В ролике, опубликованном Нурмагомедовым в историях в Instagram, можно заметить Рустама Жапарова, сына президента Садыра Жапарова и Тай-Мураса Ташиева, сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Тай-Мурас Ташиев — депутат Джалал-Абадского горкенеша.