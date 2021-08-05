Пресс-служба МЧС сообщила, что 4 августа в Кара-Суйском районе Ошской области сошли селевые потоки.

Сход селей. Видео пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, сели сошли в селах Баш-Булак и Кара-Согот Катта-Талдыкского сельского округа.

«В селе Кара-Согот из-за селей были подтопления. Затоплен один дом и 8 километров внутренних дорог в опасном состоянии. Машины проезжают с трудом», — сообщили в МЧС.

Для ликвидации последствия природной стихии привлекли 27 сотрудников МЧС, один грузовик и 2 водяных насоса, а также два погрузчика. На месте также находится руководство управления МЧС по Ошской области.

Ранее селевые потоки также сошли в Иссык-Кульской и Баткенской областях. В Иссык-Кульской области затопило дворы 342 жилых домов, в том числе 67 домов сели затопили внутри. Два дома были признаны аварийными, еще два дома стали непригодными для проживания.

В Баткенской области селевые потоки сошли в селе Алыш Кадамжайского района, где оказались поврежденными огороды 13 домов, оросительные каналы и опоры электростанции. Также сель разрушил 700 метров внутренней дороги в селе Валакыш и 200 метров в селе Кызыл-Булак.