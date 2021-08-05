Первомайский райсуд Бишкека 5 августа водворил в СИЗО-1 политика и экс-депутата Равшана Джеенбекова. До этого он находился под домашним арестом, но гособвинение обратилось в суд с ходатайством изменить ему меру пресечения из-за того, что тот нарушил условия нахождения на свободе — вышел из дома после 22:00.

Джеенбеков, по решению суда, будет находиться под арестом до 5 октября.

Сам политик после заседания заявил, что решение суда — это «политические гонение». По его мнению, таким образом власти перед выборами и на фоне тяжёлой обстановки в стране хотят «ликвидировать с политического поля более или менее активных политиков».

Кто такой Равшан Джеенбеков?

Равшан Джеенбеков — экс-депутат парламента. При правлении Алмазбека Атамбаева он был в оппозиции, но когда бывший глава государства попал в опалу, поддержал его и даже был задержан из-за кой-ташских событий.

Ему были предъявлены обвинения по 7 тяжким и особо тяжким статьям, среди которых «Захват заложников», «Организация массовых беспорядков» и «Насильственный захват власти».

«Комитет гражданского контроля» назвал тогда бывшего депутата политическим узником и требовал незамедлительного пересмотра меры пресечения.

После смены власти в 2020 году Равшан Джеенбеков покинул СИЗО-1 и позже ему изменили меру пресечения на домашний арест.

За время под домашним арестом Джеенбеков успел принять участие в досрочных выборах президента, которые состоялись 10 января этого года. По итогу голосования он набрал 0,2% голосов избирателей, а президентские выборы выйграл Садыр Жапаров.