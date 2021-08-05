Пресс-служба президента сообщила, что 4 августа Садыр Жапаров подписал закон о снижении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Парламент принял этот законопроект 30 июня этого года.

Согласно подписанному закону, сумма штрафа снижается, если водитель успеет его оплатить в течение 30 дней.

Сумма выплаты снижается на 70% по следующим нарушениям:

нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности;

превышение скорости на величину свыше 10 км/час, но не более 20 км/час;

невыполнение требований дорожных знаков, разметки дороги

нарушение правил остановки или стоянки;

несоблюдение дистанции, интервала или нарушение расположения авто на проезжей части, или нарушение правил движения по автомагистралям;

невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной знаками или разметкой;

нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;

нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами.

В пресс-службе главы государства добавили, что штрафы по по этим нарушениям не оплаченные до вступления в силу закона, нужно оплатить в соответствии с нормами закона с аннулированием пени и восстановлением льготного срока.

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