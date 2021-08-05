Бывший президент Алмазбек Атамбаев сделал заявление к годовщине штурма его дома в селе Кой-Таш в августе 2019 года. Атамбаев жестко раскритиковал своего ставленника и экс-президента Сооронбая Жээнбекова и нынешнего главу страны Садыра Жапарова.

Милиция на подъезде к дому Атамбаева во время штурма его дома в селе Кой-Таш, август 2019 года. Фото: Ислам Розиев / Клооп.

Крах Жээнбекова

По мнению Атамбаева именно штурм его дома в Кой-Таше привел к тому, что Жээнбекова сместили с поста президента. Кроме того, он считает, что тогда был заложен «фундамент для правого беспредела», который происходит сейчас.

«Если закат правления Акаевых начался с Аксыйских событий 17 марта 2002 года, то крах режима Жээнбековых начался 7 августа 2019 года. Потому что именно после этого безнаказанного нападения вооруженных боевиков власти на мирных людей, собравшихся во дворе жилого дома, который, кстати, находился под защитой госохраны, правящий клан Жээнбековых решил, что теперь им позволено абсолютно все», — написано в заявлении бывшего президента.

Атамбаев подчеркнул, что через 14 месяцев после победы клану Жээнбековых «пришел конец», а те, кто руководили операцией в Кой-Таше «спасаясь от наказания, ударились в бега». Однако, следователи и прокуроры, которые, по мнению Атамбаева, фабриковали дела по событиям в Кой-Таше, получили повышение.

Жапаров и месть

Он посоветовал нынешнему президенту Садыру Жапарову избавиться от таких следователей и прокуроров иначе тот «не сможет выбраться из этой трясины сам и тем более вытащить из болота наш Кыргызстан». Также Атамбаев процитировал слова Жапарова о том, что тот должен тратить свое время «не на преследование, а на развитие».

«Садыр Жапаров написал очень верные и точные слова. Преследование и месть — это путь в тупик», — пишет Атамбаев.

Бывший президент подчеркнул, что этот принцип не преследования нужно применять не только к беглым президентам Аскару Акаеву* и Курманбеку Бакиеву, но и к своим политическим оппонентам и обычным гражданам.

*Аскар Акаев прибыл в Кыргызстан 2 августа и был доставлен в ГКНБ на допрос по делу о коррупции по проекту «Кумтор». В этот же день его отпустили и он отправился на свою малую родину в Чон Кемин. За то время, пока он находится в Кыргызстане, свергнутый президент успел встретиться и с другими чиновникам. Акаева свергли в марте 2005 года во время «тюльпановой революции» из-за коррумпированности его семьи и развившегося в стране кланового правления.

Всех заставили молчать

Бывший президент упомянул и граждан, которые пострадали во время штурма его дома. Он считает, что всех раненых «беспредельщики из МВД и Военной прокуратуры угрозами заставили молчать».

«Невиновные люди были арестованы и закрыты в СИЗО. Даже офицер СГО Канат Сагымбаев, который охранял меня в соответствии с законом, отсидел больше года в СИЗО, да и сегодня находится под домашним арестом», — говорится в заявлении.

Атамбаев завершил свое заявление словами о том, что «время все расставит на свои места».

«Рано или поздно все узнают правду о Кой-Ташских событиях. И как бы не хотели некоторые перевертыши в погонах скрыть ее, у них это не получится. Они могут нас арестовывать и сажать в СИЗО, но правду им не арестовать, в тюрьму не посадить! Рано или поздно правда победит и те, кто отдавал приказы стрелять в мирных людей, кто фабриковал уголовные дела — все они сядут на скамью подсудимых», — заявил Атамбаев.

Он добавил, что кроме обычного суда существует еще народный и исторический суды, у которых нет срока давности.

Штурм дома Атамбаева в Кой-Таше

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его соратников задержали 8 августа 2019 года после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда при штурме погиб один спецназовец и пострадали около сотни человек.

Штурму предшествовал конфликт между тогдашним президентом Сооронбаем Жээнбековым и его предшественником Атамбаевым. Примечательно, что именно Атамбаев выдвинул и поддерживал Жээнбекова на выборах в 2017 году.

После того, как конфликт между Атамбаевым и Жээнбековым вошел в открытую фазу, в отношении бывшего президента парламентом были выдвинуты обвинения в коррупции и незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

Генеральная прокуратура поддержала эти обвинения — после чего Атамбаева лишили неприкосновенности, что позволило прокуратуре вызвать его на допросы. Однако бывший президент трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении Батукаева и это стало официальной причиной для штурма.

В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию. Однако на следующий день силовиков отпустили, а Атамбаева задержали.

После ареста в отношении Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел и обвинили бывшего президента в организации массовых беспорядков, организации захвата заложников, организации убийства и покушения на убийство. Сейчас Атамбаев находится в колонии №47.

Ему также предъявлено подозрение в в организации массовых беспорядков на площади Ала-Тоо 9 октября 2020 года.