Руководитель отдела по связям с общественностью мэрии города Ош Азамат Абсаттаров освобожден от занимаемой должности и назначен советником исполняющего обязанности мэра города Бишкек Таалайбека Сарыбашова.

Соответствующий приказ подписал и.о. мэра Сарыбашов. По информации мэрии города Ош от 4 августа, Абасаттаров написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию.

Абсаттаров возглавлял пресс-службу Ошской мэрии во время мэрства Сарыбашова. На этой должности он работал с 2018 года. Самого Сарыбашова назначили и.о. мэра Бишкека 2 августа.

В интервью «Азаттыку» бывший мэр Оша, а теперь и.о.мэра Бишкека заявил, что занять пост ему предложил лично президент Садыр Жапаров.