Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 5 августа в Кыргызстане скончались 9 пациентов с ранее выявленным коронавирусом.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 372 пациента от осложнений вызванных COVID-19.

Также по их данным, за сутки зарегистрировали 840 случаев заражения коронавирусом.

  • Бишкек — 476;
  • Ош — 8;
  • Чуйская область — 131;
  • Ошская область — 31;
  • Таласская область — 9;
  • Нарынская область — 11;
  • Иссык-Кульская область — 54;
  • Джалал-Абадская область — 78;
  • Баткенская область — 42.

За все время пандемии в стране выявили 167 076 случаев заражения COVID-19.

С выздоровлением за сутки из больниц и стационаров выписали 1 550 пациентов. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 152 402 пациента.

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