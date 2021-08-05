Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 5 августа в Кыргызстане скончались 9 пациентов с ранее выявленным коронавирусом.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 372 пациента от осложнений вызванных COVID-19.

Также по их данным, за сутки зарегистрировали 840 случаев заражения коронавирусом.

Бишкек — 476;

Ош — 8;

Чуйская область — 131;

Ошская область — 31;

Таласская область — 9;

Нарынская область — 11;

Иссык-Кульская область — 54;

Джалал-Абадская область — 78;

Баткенская область — 42.

За все время пандемии в стране выявили 167 076 случаев заражения COVID-19.

С выздоровлением за сутки из больниц и стационаров выписали 1 550 пациентов. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 152 402 пациента.