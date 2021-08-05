В Первомайском райсуде Бишкека 5 августа состоялось очередное заседание по делу о похищении убитой Айзады Канатбековой. Суд уже на протяжении нескольких месяцев рассматривает это дело, но заседания несколько раз переносились по разным причинам. Обвиняемыми по делу проходят пять человек, которых следствие считает причастными к похищению.

Время смерти неизвестно

Основной вопрос на заседании поднял адвокат потерпевшей стороны Нурбек Токтакунов. Он вновь попросил суд пригласить на следующее заседание по этому делу судмедэксперта, чтобы определить точное время смерти Айзады Канатбековой. По словам адвоката, во время следствия он не указал время смерти Канатбековой и оно до сих неизвестно.

«В деле с кончиной человека не установлено время смерти. Возникает сомнения в причастности, быть может, обвиняемых по этому делу [похищение] к убийству. Как они [следствие] установили, что они [подозреваемые] не причастны? Время смерти в экспертизе — это стандартная процедура […] В обществе очень много сомнений. Многие, кто не в курсе дела, спрашивают: “Это они [подозреваемые] убили их обоих [Айзаду Канатбекову и Замирбека Тенизбаева]?” Поэтому очень важно выяснить, почему эксперт не написал время смерти», — сказал Токтакунов.

Кроме того, адвокаты с каждой стороны выступили с различными ходатайствами.

Адвокаты потерпевшей стороны попросили суд приобщить к материалам дела информацию о расходах Назгуль Шакеновой, матери убитой Канатбековой. Кроме того, адвокаты попросили суд взыскать с подозреваемых средства за причинённый моральный вред.

Адвокат обвиняемого Сыймыка Молдосариева попросил суд приобщить к делу справку с места работы и его характеристику со школы. Кроме того, адвокат сообщил, что у семьи обвиняемого есть наследственная болезнь и Молдосариев ухаживает за своей матерью и братьями.

Судья согласилась с доводами Токтакунова, поэтому на следующем заседании, которое назначено на 13 августа, допросят судмедэксперта. После этого стороны выступят в прениях.

О том, как проходило первое заседание по этому делу, можно прочитать здесь, а про второе и третье заседание тут. Подробности четвёртого заседания можно прочитать здесь.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Момент похищения Айзады Канатбековой попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Скриншот с камеры наблюдения

Девушку похитили утром 5 апреля 2021 года. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева. Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Айзаду Канатбекову.

Похищать девушку Тенизбаеву помогали пять человек — дважды судимые Кубаныч Токон уулу и Замирбек Раманкулов, единожды судимый Ажикабыл Рысбай уулу, привлекавшийся к уголовной ответственности Орозбек Нурумбетов и не судимый до этого ни разу Сыймык Молдосариев.

Всем обвиняемым вменяется преступление по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору».

Орозбек Нурумбетов полностью признал свою вину. Раманкулов вины не признал, а остальные подозреваемые признали ее частично.