Борчиха вольного стиля Айсулуу Тыныбекова 4 августа завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. На своей странице в фейсбуке она написала пост благодарности всем болельщикам и поделилась эмоциями прошедшего боя.

«Дорогой кыргызский народ! Я преклоняюсь перед пожеланиями каждого из вас, кто поддерживал меня и вдохновлял меня по сей день! Сейчас мои эмоции накаляются, и я очень хочу плакать. Спорт научил меня быть сильной в таких ситуациях. […]

Сейчас желаю удачи нашим спортсменам, которые будут защищать честь страны в следующих матчах! Сражайтесь за надежды кыргызского народа на золото! Вперед! Все хорошо! Ваша поддержка делает меня еще сильнее!» — написала Тыныбекова.

В интервью казахской редакции «Азаттыка» спортсменка заявила, что недовольна своим результатом на Олимпийских играх.

«Мы с моей командой, тренером очень хорошо подготовились: функционально, технически, по всем параметрам. В итоге я хорошо себя чувствовала, но сегодня не смогла полностью выполнить то, что он [тренер] мне задал. И сегодняшним результатом, собою я недовольна. Тренер, моя команда, они были уверены, ждали от меня. Не только моя команда, но и весь Кыргызстан, все кыргызстанцы, которые живут на других континентах мира – они все ждали от меня золотую медаль. Мы все были готовы к этому, но по воле Всевышнего мне досталась серебряная медаль. И я должна извиниться», – сказала спортсменка.

Фото: Maddie Meyer / Gettyimages

Тыныбекова добавила, что раньше после Олимпийских игр она ставила перед собой «грандиозные планы».

«Но сейчас я ни о чем не хочу думать. Я очень хотела взять золотую медаль. Я каждый день, на протяжении пяти лет отдавалась тренировкам, не жалела себя. Я очень благодарна всем кыргызстанцам, которые верили в меня и до последней секунды поддерживали. Ждали, надеялись. Я сделала все, что было в моих силах. Но сегодня я не смогла сделать, написать историю Кыргызстана – взять золотую медаль. Нашей команде досталась серебряная медаль и мы должны быть этим довольны. Значит, на сегодняшний день спортсменка из Японии [более] достойна золотой медали», – заключила она.

Тыныбекова чемпионка мира, обладательница Кубка мира и четырёхкратная чемпионка Азии. Для неё это была третья Олимпиада. На этих играх она не отдала ни одного очка своим соперницам и два раза победила досрочно.

Серебряная медаль Тыныбековой — это третье серебро за годы выступления кыргызских атлетов на Олимпийских играх с момента обретения независимости страны и первая завоёванная женщиной.

Всего кыргызские атлеты на этих Играх завоевали три медали, тем самым побив рекорд установленный 2008 году в Пекине.

Олимпиада в Токио — 2020

борчиха Айсулуу Тыныбекова — серебро;

борец Акжол Махмудов — серебро;

борчиха Мээрим Джуманазарова — бронза.



Олимпиада в Рио — 2016

тяжёлоатлет Иззат Артыков — бронза. Однако, из-за обнаружения в допинг-пробе кыргызстанца препарата стрихнин Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил его медали.

Олимпиада в Пекине — 2008

борец Канат Бегалиев — серебро;

борец Руслан Туменбаев — бронза;

борец Базар Базаргуруев — бронза.

На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году первую медаль независимому Кыргызстану принёс дзюдоист Айдын Смагулов. Он тогда завоевал бронзу.

Теперь в активе Кыргызстана есть три серебра и четыре бронзы, которые завоевали атлеты на Олимпийских играх.