Замглавы ГСИН Таалайбека Нуралиева задержали сотрудники ГКНБ 3 августа.

По данным Госкомитета, Нуралиев «систематически получал деньги за досрочное освобождение, смягчение условий пребывания осужденных, а также укрывал незаконные действий среднего руководящего звена ведомства».

Во время обыска рабочего кабинета Нуралиева сотрудники спецслужбы изъяли $3,6 тысяч, 59 тысяч сомов, сотовые телефоны и патрон от мелкокалиберного оружия.