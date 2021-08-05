Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека сообщила, что 4 августа суд избрал меру пресечения для замглавы Госслужбы исполнения наказаний Таалайбека Нуралиева, задержанного по подозрению в коррупции.
Так, согласно постановлению суда, его водворили в СИЗО ГКНБ до 2 октября 2021 года.
Замглавы ГСИН Таалайбека Нуралиева задержали сотрудники ГКНБ 3 августа.
По данным Госкомитета, Нуралиев «систематически получал деньги за досрочное освобождение, смягчение условий пребывания осужденных, а также укрывал незаконные действий среднего руководящего звена ведомства».
Во время обыска рабочего кабинета Нуралиева сотрудники спецслужбы изъяли $3,6 тысяч, 59 тысяч сомов, сотовые телефоны и патрон от мелкокалиберного оружия.