Главный тренер женской сборной по вольной борьбе Нурбек Изабеков сообщил, что они вместе с борчихой Айсулуу Тыныбековой намерены готовиться к следующим Летним Олимпийским играм. Они пройдут в 2024 году в Париже.

Изабеков отметил, что Тыныбекова старалась делать все, что говорил тренер и использовала все свои способности, интеллект и силу.

«Айсулуу проиграла поединок за золото. Но это спорт и побеждает сильнейший. Она была хорошо подготовлена. Но японка тоже была хорошо подготовлена и к тому же выступала у себя на родине. В любом случае, серебряная медаль — это большой успех. Могу вас заверить, что наши спортсмены могут взять золото на следующих олимпийских играх. Мы будем восстанавливаться и все анализировать. У нас с Айсулуу есть намерение готовиться к Олимпиаде в Париже», — сообщил он.

Олимпиада — 2020 для Кыргызстана

На Олимпийских Играх в Токио Тыныбекова завоевала серебро. Она уступила в финале японке Юкако Каваи. Всего кыргызские атлеты завоевали на этих играх три медали.

Кроме Тыныбековой, медали завоевали борцы Акжол Махмудов и Мээрим Джуманазарова. Махмудов взял серебро, а Джуманазарова — бронзу.

Тыныбекова и Джуманазарова стали первыми кыргызстанками, которые с момента независимости завоевали медали на Олимпийских играх.

Всего в олимпийском активе Кыргызстана за почти 30 лет есть три серебра и четыре бронзы.