Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека сообщила, что 5 августа задержанному по подозрению в коррупции, директору ГП «Кыргызкомур» Канатбеку Ашырбаеву избрали меру пресечения.

Суд постановил заключить Ашырбаева под стражу в СИЗО ГКНБ на срок досудебного производства — до 3 октября 2021 года.

Ашырбаева задержали сотрудники ГКНБ 3 августа по подозрению в коррупции. По версии следствия, руководство предприятия создало устойчивую коррупционную схему при продаже добытого угля с месторождения Кара-Кече.

Сырье продавалось через подконтрольные компании различным потребителям, в том числе ТЭЦ Бишкека. По результатам экспертизы Госинспекция по энергетическому надзору установлен факт занижения объемов добытого угля — более 370 тысяч тонн на сумму около 600 млн сомов в год.

Вместе с главой «Кыргызкомур» ГКНБ задержал бухгалтера филиала месторождения Кара-Кече, где добывается уголь.