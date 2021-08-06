МЧС 6 августа сообщило, что на участке Торпу на автодороге Бишкек — Ош погиб водитель бензовоза, ещё один пассажир пострадал. Тело погибшего доставили на машине скорой помощи в Кара-Кульскую городскую больницу.

Отмечается, что водитель не справился с управлением и бензовоз упал в овраг. По данным ведомства, в результате аварии 35 тонн дизельного топлива из бензовоза утекло в реку Кара-Суу.

«На место происшествия были привлечены пять спасателей города Кара-Куль, которые провели разъяснительную работу. Кроме того, сотрудники милиции и Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики принимают соответствующие меры», — сообщили в МЧС.

Ранее, Садыр Жапаров заявил, что обеспокоен увеличением количества ДТП, в которых погибают люди. Он поручил главе МВД Улану Ниязбекову усилить контроль и профилактику на дорогах.

После этого, Ниязбеков раскритиковал работу ГУОБДД и патрульной милиции Бишкека. Он поручил им работать в три смены, а если они не покажут результат за короткое время то руководителям «придется уйти».

Над материлом работал Темирлан Доктурбек уулу.