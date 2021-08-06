Соратник Жапарова

Так, например, в области хирургии и онкологии членом-корреспондентом избран действующий глава минздравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.

Бейшеналиев получил кресло после октябрьских событий 2020 года и смены власти. До этого он был завкафедрой пропедевтической хирургии КГМА. В октябре 2020 года Бейшеналиев шел на выборы от партии «Мекенчил»* под №19.

*Партию «Мекенчил», по словам нынешнего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, основали он и Садыр Жапаров. В списке ее соучредителей, по данным минюста, есть и племянник Жапарова — Азат Жапаров. После октябрьских событий о «Мекенчил» заговорили как о «партии власти», так как некоторые кандидаты в депутаты из её списка сразу после прихода к власти Жапарова получили высокие должности. Позже Жапаров принял решение о том, что партия на выборы в местные кенеши и в парламент не пойдет. Однако многие ее кандидаты активно баллотировались на местные выборы — в частности, в составе «Ата-Журт Кыргызстан».

Как министр, Бейшеналиев получил свою известность из-за аконитового скандала, когда пропагандировал лечение коронавируса ядовитым иссык-кульским корнем.

В этом вопросе его какое-то время поддерживал и президент Садыр Жапаров.

Позже на скандал вокруг Бейшеналиева отреагировали депутаты парламента, которые даже хотели снять главу минздрава с его должности. Однако позже президент Жапаров в интервью «АКИпрессу» заступился за Бейшеналиева, сказал, что он работает хорошо.