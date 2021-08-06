В Национальной академии наук Кыргызстана (НАН) 5 августа избрали новых членов-корреспондентов.
На 33 вакантных места в НАН претендовали 104 кандидата. Среди тех, кто в итоге стал членом-корреспондентом, оказалось много известных имен.
Соратник Жапарова
Так, например, в области хирургии и онкологии членом-корреспондентом избран действующий глава минздравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.
Бейшеналиев получил кресло после октябрьских событий 2020 года и смены власти. До этого он был завкафедрой пропедевтической хирургии КГМА. В октябре 2020 года Бейшеналиев шел на выборы от партии «Мекенчил»* под №19.
*Партию «Мекенчил», по словам нынешнего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, основали он и Садыр Жапаров. В списке ее соучредителей, по данным минюста, есть и племянник Жапарова — Азат Жапаров. После октябрьских событий о «Мекенчил» заговорили как о «партии власти», так как некоторые кандидаты в депутаты из её списка сразу после прихода к власти Жапарова получили высокие должности. Позже Жапаров принял решение о том, что партия на выборы в местные кенеши и в парламент не пойдет. Однако многие ее кандидаты активно баллотировались на местные выборы — в частности, в составе «Ата-Журт Кыргызстан».
Как министр, Бейшеналиев получил свою известность из-за аконитового скандала, когда пропагандировал лечение коронавируса ядовитым иссык-кульским корнем.
В этом вопросе его какое-то время поддерживал и президент Садыр Жапаров.
Позже на скандал вокруг Бейшеналиева отреагировали депутаты парламента, которые даже хотели снять главу минздрава с его должности. Однако позже президент Жапаров в интервью «АКИпрессу» заступился за Бейшеналиева, сказал, что он работает хорошо.
Из библиотеки — в замглавы кабмина
По специальности «литература» ученое звание получила Жылдыз Бакашова — замглавы кабмина и глава Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.
До того, как Садыр Жапаров в мае 2021 года назначил ее в кабмин, Бакашова более 15 лет была директрисой Национальной библиотеки.
Известно также, что в 2015 году Бакашова баллотировалась в шестой созыв парламента от СДПК под № 71.
Соавтор Конституции
В области юриспруденции членом-корреспондентом выбрали Бекбосуна Борубашова. Он — один из главных авторов новой Конституции* Кыргызстана, которую продвигал Садыр Жапаров после смены власти в октябре 2020 года.
Именно Борубашов возглавлял Конституционное совещание, которое критиковали юристы и эксперты. Они не раз делали заявления о том, что созданное совещание незаконно.
*Борубашов в одном из интервью признался, что новую Конституцию он написал вместе с пятью юристами еще в 2006 году. Позже эти слова подтвердил и Садыр Жапаров. В интервью «7 Каналу», он частично подтвердил слова Борубашова о «родительстве» Конституции и количестве ее «отцов».
В июле 2021 года Борубашов стал одним из советников президента Садыра Жапарова.
Известно, что Борубашов так же — заведующий кафедрой международного и конституционного права столичного КРСУ, доктор юридических наук, кандидат исторических наук и профессор.
Юрист Матраимовых
Еще одной известной личностью среди избранных кандидатов стал юрист и сторонник клана Матраимовых — Канатбек Азиз. Он стал членом-корреспондентом по специальности «политология и социология».
В одном из своих интервью Азиз заявил, что на севере страны семью Матраимовых «демонизируют». Слова юриста сразу раскритиковали.
Так, кандидатка в депутаты от партии «Социал-демократов Кыргызстана» Айжана Мырсалиева написала на своей странице в фейсбуке, что резкие высказывания Азиза о населении в северном и южном регионах страны недопустимы и разжигают региональную рознь.
Юристка Сания Токтогазиева также посчитала высказывания Канатбека Азиза «разжиганием межрегиональной вражды», написав об этом на своей странице в фейсбуке.
Позже сам Канатбек Азиз призвал кыргызстанцев остановить «грязь» в социальных сетях из-за его высказываний, и не делиться на регионы.
Юрист Канатбек Азиз также был кандидатом в депутаты парламента от партии «Мекеним Кыргызстан» в октябре 2020 года под №15. Эту партию связывают с кланом Матраимовых и экс-таможенником, признавшим вину в коррупции Райымбеком Матраимовым.
Во время парламентских выборов в октябре 2020 года «Мекеним Кыргызстан» не раз обвиняли в подкупе голосов избирателей и нарушении избирательного законодательства.
А что дает статус члена-корреспондента в Академии наук?
По информации НАН, и члены-корреспонденты, и действительные члены Академии наук должны «обогащать науку и технику новыми научными результатами, открытиями». Делать это они могут через личные исследования либо объединившись с коллегами по сфере.
Так же они содействуют «использованию научных результатов в народном хозяйстве и в культурном строительстве» и занимаются подготовкой и повышением квалификации других научных деятелей.
Члены-корреспонденты имеют право позже баллотироваться уже в состав академиков Кыргызстана. По новой Конституции, у Академии наук — главная роль по управлению «в сфере фундаментальных и прикладных наук». Делать это она должна, опираясь на «преемственность и научный прогресс».
Кто стал академиками НАН сейчас?
По данным НАН, выборы двадцати академиков состоялись. Членство в НАН, в частности, получили глава Нацкомиссии по госязыку Сыртбай Мусаев, ученый, политик и заведующий кафедры КРСУ Осмонакун Ибраимов, доктор философских наук Осмон Тогусаков, этнограф и доктор исторических наук Абылабек Асанканов, а также директор Центра политологических исследований Чолпонкул Арабаев.