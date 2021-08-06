Во время поездки на Иссык-Куль местные жители попросили главу кабинета министров Улукбека Марипова выйти из его машины марки Toyota Land Cruiser и пересесть в автомобиль марки Audi.

Таким образом, жители хотели рассказать Марипову насущные проблемы региона и показать, насколько неудобно ездить по внутренним дорогам на обычном легковом автомобиле.

Видео: YouTube – канал ИА Turmush

Улукбек Марипов находится в рабочей поездке по Иссык-Кульской области. В ходе визита Марипов посетит пострадавшие от наводнения районы и проверит состояние очистных сооружений в Чолпон-Ате.

Также он ознакомится с работой Каракольского городского зоопарка, который был затоплен 30 июля этого года.

В конце июля в Иссык-Кульской области прошли проливные дожди, в результате в регионе поднялся уровень рек и сошли сели. Большая вода затопила дома построенные возле реки Каракол, жителей пришлось эвакуировать.

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