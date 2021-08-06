Жители Лейлекского района на митинге против разработки золоторудного месторождения Апрельское. Фото / издание Турмуш.

Жители нескольких сёл Лейлекского района Баткенской области 6 августа вышли на митинг и перекрыли трассу Ош — Баткен — Исфана. Собравшиеся в очередной раз выступили против разработки золоторудного месторождения Апрельское.

Видео: БулБул

«Митинги против разработки месторождения проходят уже месяц. Люди пытаются донести до властей свое мнение. Как известно, месторождение находится вблизи реки, и поэтому люди обеспокоены экологической безопасностью региона. Нам нужна вода, а не химические сливы», — сообщили местные жители в интервью 24.kg.

Митингующие обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой взять вопрос на контроль и не допустить разработки месторождения.

Видео: БулБул

По словам участников акции, за попыткой запустить работу на месторождении стоит советник президента Арзыбек Бурканов.

«В селе Коргон тоже проходит митинг. С утра собираются люди. Прибыли из села Катран тоже. Все против разработки золоторудного месторождения», — сообщил глава села Коргон Имаралы Наркулов.

Как сообщило издание Turmush митингующие также требуют освободить из-под стражи семерых человек, которые были задержаны и водворены в ИВС после событий, произошедших в ночь на 4 августа 2021 года.

К митингующим позже приехал полпред президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев. По словам митингующих, он обещал освободить задержанных.

«Он обещал освободить их и выполнить другие требования митингующих. Попросил людей открыть дорогу Исфана — Ош, но люди не верят. Они говорят, что разойдутся только после выполнения их требований», — сообщили местные жители.

Конфликт на золоторудном мероприятии

Около 150 жителей села Озгоруш 3 августа вышли на митинг против разработки золоторудного месторождения компанией «Апрельская ЭйЗетАй». В тот день они перекрыли дорогу транспортным средствам, которые оставили технику на месторождении и возвращались обратно.

Позже к ним вышел аким Лейлекского района Алмазбек Рахманкулов и прокурор Жуманазар Асатов. На встрече собравшиеся высказались против разработки золоторудного месторождения и потребовали спустить технику с месторождения.

Ближе к ночи сотрудники золоторудного предприятия отправились на месторождение, чтобы охранять спецтехнику. Сообщается, что вслед за ними направились около 50 местных жителей.

Между жителями и сотрудниками месторождения произошёл конфликт, который перерос в драку. Кроме того, сельчане закидали камнями автомобиль, который принадлежит предприятию. По данному факту материалы были зарегистрированы в ЕРПП и ведется досудебное производство.

Видео: БулБул.

Конфликты в 2012 году

Местные жители Лейлекского района ещё с 2012 года выступают против разработки золоторудного месторождения Апрельское. Тогда очередной митинг жителей Катранского айыльного аймака привёл к конфликту с инвесторами и поджогам зданий.

*ОсОО «Апрельская ЭйЗетАй» в 2012 году получила лицензию от Госагентства по геологии и минеральным ресурсам на разработку золоторудного месторождения Апрельское. Её руководителем указан Сергей Юрченко.

По данным полпредства в Баткенской области, добыча золота ещё не начата, сейчас в этой местности проводятся геологоразведочные работы и строительство подъездных путей.

В декабре 2012 года Tazabek со ссылкой на Госагентство по геологии и минеральным ресурсам сообщало, что сотрудники правоохранительных органов вывезли оставшихся представителей кыргызской компании ОАО «Алаурум», которая является подрядчиком и вела бурение разведочных скважин на месторождении Апрельское.

По факту погромов было возбуждено уголовное дело, а разработка месторождения была временно перенесена.

Соавтор Темирлан Доктурбек уулу.