Пресс-служба министерства здравоохранения и социального развития 6 августа сообщила, что приостанавливает вакцинацию населения препаратом AstraZeneca против коронавируса.

Все дело в побочных эффектах у 44 военнослужащих в войсковой части села Ала-Бука Джалал-Абадской области, получивших вакцину. Во время наблюдения 5 августа у четверых из них наблюдалась температура выше 39 градусов и сильная головная боль.

У 40 военных наблюдалась субфебрильная температура*. В минздраве добавили, что в военной части, где служат солдаты, вакцину AstraZeneca получили всего 90 человек.

*Субфебрильная температура — это повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37,1 – 38,0 градусов.

«Для дополнительного наблюдения 44 военнослужащих, получившие вакцину, взяты под наблюдение медицинских работников. На данный момент, у всех пациентов состояние стабильное и находятся под медицинским наблюдением», — сообщили в ведомстве.

При этом в минздраве добавили, что не знают были ли эти побочные эффекты вызваны вакциной или другими факторами. В военную часть уже выехали замглавы минздрава Жалалидин Рахматулаев и специалисты ведомства.

AstraZeneca

Вакцину англо-шведского производства AstraZeneca доставили в Кыргызстан в середине июля в качестве гуманитарной помощи из Азербайджана. Тогда в Бишкеке прибыло 40 тысяч доз препарата.

Затем, уже в конце июля в страну доставили еще 226 560 доз AstraZeneca по глобальной программе COVAX.

Кампания по вакцинации началась в Кыргызстане в конце марта 2021 года. Однако активная стадия вакцинации населения началась лишь в июле после того как в страну доставили вторую партию китайской вакцины Sinopharm и на фоне третьей волны коронавируса.

Сейчас для кыргызстанцев доступны четыре вида вакцин: китайская Sinopharm, российская Sputnik V, англо-шведская AstraZeneca (вакцинация приостановлена) и казахская QazVac.

По данным минздрава на 6 августа, по всей стране первую дозу вакцины получили более 525 тысяч человек, второй дозой привились 153 тысяч человек.