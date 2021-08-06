Зампредседателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков в интервью журналистке Майраш Базлакуновой высказался о похищении турецкими спецслужбами президента сети лицеев «Сапат» Орхана Инанды*.

*Орхана Инанды турецкие власти называют «руководителем ФЕТО в Центральной Азии». Его обвиняют в «управлении вооруженной террористической организацией». ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Масыдыков заявил, что «не знает» как произошло похищение Инанды. По его словам, необходимо «изучить» по вине какого ведомства произошла такая ситуация.

*Вопросы национальной безопасности входят в ведение ГКНБ. Кроме того, именно глава ГКНБ Камчыбек Ташиев давал журналистам развернутый ответ о том, как похищали Инанды.

«Открыто говоря, это случилось в стране и это нехорошее событие для Кыргызстана […] Я думаю, нужно изучить эту ситуацию внутри страны, кто и какое ведомство допустило ошибку и дать оценку — это во-первых. Во-вторых, такое событие больше не должно повториться в Кыргызстане. В-третьих, это политическое событие, потому что Турция давно поднимала эти вопросы, несколько раз обращалась и к президенту Атамбаеву, и к Жээнбекову с просьбой выдать или изгнать людей, которые связаны с Гюленом. Возможно, обратились и к нынешнему президенту, но этого я не знаю, так как только недавно приступил к работе», — сказал Масадыков.

Он считает, что «государство должно сделать выводы» из этой ситуации и не ставить под сомнение вопрос безопасности иностранных граждан в стране.

«В этой ситуации негатив в том, что у Орхана Инанды есть гражданство Кыргызстана. Возникает вопрос безопасности: если так относятся к гражданам Кыргызстана, то кто может защитить остальных граждан страны? Поэтому нужно изучить событие и дать оценку. Больше такое повториться не должно», — сказал он.

Похищение Орхана Инанды

Президент образовательных школ «Сапат» Орхан Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, и в других странах через Интерпол.

Но его местонахождение стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что, кроме Инанды, в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

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12 июля суд Турции арестовал Инанды по обвинению в управлении вооруженной террористической организацией.

Адвокат руководителя сети школ Халил Ибрагим Йылмаз позже рассказал, что Инанды похитили трое мужчин кыргызской национальности, которых глава сети лицеев «Сапат» не знает.

Йылмаз также сообщил, что Инанды не признал свою вину и не стал сотрудничать со следствием. При этом он открыто ответил на вопросы следователей о своей деятельности в Кыргызстане. Он также отметил, что обвинения Орхану Инанды еще не предъявлены. Следствие будет идти три месяца.

16 июля турецкие СМИ сообщили, что Генпрокуратура страны просит дать Инанды 22 с половиной года тюремного заключения.